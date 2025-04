Postala Romkinja zbog kandidature na izborima: "Drhtala je dok je tražila potporu, ruke su joj se tresle..."

Približavaju se lokalni izbori, a kako bi si osigurali mjesto na funkcijama, neki od kandidata odlučili su, čini se, iskoristiti sve dostupne mogućnosti. Prvi put ove se godine u Međimurskoj županiji bira zamjenik župana iz redova romske nacionalne manjine, koji bi trebao osigurati da ta brojna zajednica dobije svog zastupnika koji će se boriti za njihov boljitak i prava.

Stoga je romsku zajednicu u Međimurskoj županiji šokirala vijest da je pročelnica Upravnog odjela za civilno društvo i ljudska prava Međimurske županije Maja Odrčić Mikulić promijenila nacionalnost u romsku kako bi se na izborima mogla kandidirati za novu funkciju.

"Užasava nas da je u tu svrhu promijenila svoju hrvatsku nacionalnost u našu romsku. Ona se kroz noć deklarirala, a nije Romkinja, nema muža Roma… Riječ je o ozbiljnom moralnom i političkom nasrtaju te strašnoj zloupotrebi sustava zaštite prava nacionalnih manjina. Romska zajednica i u Međimurju, ali i u drugim županijama, ogorčena je tim potezom. Ovo sve govori da nas u ovoj županiji ne žele blizu njih, niti na funkcijama, a niti da se nama Romima pomogne u bilo čemu vezanim uz infrastrukturu", rekao je Matjaš Oršuš iz Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije.

"Ona je kao službena osoba iskoristila to pravo, mislim da si ona nije sama uzela to pravo, već da ju je na to poticao župan. Da se ona deklarirala kao Romkinja kad je postala pročelnica i da je radila kao Romkinja u tom uredu deset godina, da je javno govorila o tome da je Romkinja, danas joj nitko ne bi zamjerao. Ali kad je ona s pozicije na kojoj je morala štititi prava Roma i nacionalnih manjina promijenila svoju nacionalnost da bi se domogla veće funkcije, mislim da je upitno je li to smjela tako napraviti", komentirao je Elvis Kralj, koji se također kandidirao za zamjenika župana iz redova romske manjine.

Još jedan razlog zbog kojeg je taj potez aktualne vlasti posebno iznenadio Rome jest taj da oni svog kandidata već imaju. Gore spomenuti Elvis Kralj, Rom po rođenju, prikupio je potrebne potpise, objavio je kandidaturu, a za njegove planove za kandidaturu, tvrdi Oršuš, znala je i pročelnica Odrčić Mikulić, s kojom je Vijeće romske nacionalne manjine u toj županiji u čestom kontaktu. Na Međunarodni dan Roma čak ih je tražila potporu za svoju kandidaturu.

"Drhtala je dok je tražila potporu i ruke su joj se tresle. Mislim da to nije direktno od nje, nego da ju je župan Matija Posavec nagovorio da se deklarira. Ne znam što žele postići. Mi smo sad izigrani u Međimurju. Očito se boje našeg kandidata. Možda ne žele da vidi koliko sredstava dođe Županiji za Rome, a mi od toga nemamo ništa", kaže Oršuš i dodaje da se tim potezom "bacila kost između romske zajednice i većinskog naroda".

Elvis Kralj Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Matjaš Oršuš smatra i da prozvana pročelnica nije puno pomogla romskoj zajednici tijekom godina te ne vjeruju u njezine dobre namjere i nakanu da pomogne Romima u Međimurju, koji se bore s brojnim problemima.

"To je povijesni trenutak za Rome u ovom dijelu Europe, da mogu birati svog zamjenika župana. Imam čvrstu podršku zajednice i vjerujem da ću pobijediti, ali se bojim da naša suradnja sa županom neće biti laka i bojim se da će funkciju zamjenika župana omalovažavati kao što je činio i dosad s Vijećem romske nacionalne manjine", komentira Elvis Kralj i dodaje da je izbore i dobio zahvaljujući napadima na romsku zajednicu.

"Sjetite se da je imao one radikalne ideje što treba raditi s romskom zajednicom. Ideja je bila da se sve Rome iz Međimurske županije humano preseli u depopularizirana područja Republike Hrvatske", podsjeća Kralj i dodaje da u Međimurju ima između 15.000 i 20.000 Roma.

Traže ostavku

Zgroženo potezom pročelnice, Vijeće romske nacionalne manjine traži od župana Posavca da hitno smijeni Maju Odrčić Mikulić s funkcije koju obnaša jer nije vjerodostojna u zaštiti romskih prava. Smatraju i da bi pročelnica trebala sama podnijeti ostavku zbog izigravanja izbornog zakona i manjinskih prava.

Pozvali su i nadležne institucije da hitno i temeljito ispitaju sve okolnosti tog slučaja te da, u interesu javnosti i zaštite prava nacionalnih manjina, osiguraju potpunu transparentnost i odgovornost svih uključenih aktera. O svemu će u utorak obavijestiti i pučku pravobraniteljicu Tenu Šimonović Einwalter.

"Zbog ovoga sam spreman ići i do Strasbourga. Razmišljamo podići i prijavu protiv župana Posavca jer je nagovorio službenu osobu da promijeni nacionalnost kako bi spriječio Rome da ostvare svoja manjinska prava", zaključio je Elvis Kralj.

Pročelnica Maja Odrčić Mikulić na naša pitanja nije željela odgovoriti, a na pozive se nije javljao ni župan Matija Posavec.