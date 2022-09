Počela je ekshumacija tijela u masovnoj grobnici u blizini Izjuma, u regiji Harkiv. Leševe, koje su pokupili s ulica, komunalna služba je zakopala u blizini groblja. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da će Rusija snažnije odgovoriti ako njezini vojnici budu pod daljnjim pritiskom.

Tijek događanja pratite u nastavku:

9:30 Američki predsjednik uvjerio je obitelji dvoje Amerikanaca zatočenih u Rusiji, košarkaške zvijezde Brittney Griner i bivšeg vojnika Paula Whelana, da "nastavlja istraživati ​​sve moguće načine" za njihov povratak u domovinu, objavila je Bijela kuća.

John Kirby, glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost pri Bijeloj kući rekao je da je Washington dao "ozbiljnu" ponudu Moskvi, ali da Rusi "ne odgovaraju". "Ovo dvoje ljudi već bi trebalo biti kod kuće. Točka", dodao je.

8:41 Vladimir Putin je obećao da će nastaviti s napadom na Ukrajinu unatoč posljednjoj protuofenzivi Kijeva i upozorio da bi Moskva mogla pojačati svoje napade na vitalnu infrastrukturu zemlje ako ukrajinske snage gađaju objekte u Rusiji.

Associated Press je izvijestio da je ruski predsjednik rekao da je "oslobađanje" cijelog ukrajinskog istočnog Donbasa glavni vojni cilj Rusije.

8:40 Uništena je neprijateljska vojna baza u okrugu Melitopolj, u regiji Zaporižja, objavio je ukrajinski gradonačelnik Melitopolja Ivan Fedorov na svom Telegramu, prenosi Ukrinform.

8:37 Ruske snage mogle bi izvesti napade pod lažnom zastavom na privremeno okupiranim teritorijima između 17. i 20. rujna, izvještava Međunarodni institut za proučavanje rata pozivajući se na Ukrajinski centar otpora.

8:35 Francuski predsjednik Emmanuel Macron osudio je stravične događaje u Izjumu. Prestao je optuživati ​​Rusiju za ono što se dogodilo, jednostavno napomenuvši da su se "zločini" dogodili pod ruskom okupacijom.

I condemn in the strongest possible terms the atrocities committed at Izium in Ukraine under the Russian occupation. The perpetrators will be held responsible for their actions. There is no peace without justice.