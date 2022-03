Ruski napad na Ukrajinu ušao je u 23. dan. Rusija nastavlja s bombardiranjem gradova i civila. Stravične snimke obilaze svijet, a pod neprijateljskom paljbom su bili i spasioci u Mariupolju. U petak bi američki predsjednik Joe Biden trebao telefonski razgovarati s kineskim kolegom Xi Jinpingom.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

16:21 Zamjenica ministra obrane Ukrajine Hana Maljar rekla je da ukrajinske snage sprečavaju daljnji napredak Rusije, objavio je Sky News.

Maljar je dodala da Rusi imaju problema s nedostatkom hrane i goriva. Međutim, Sky News ističe da za te tvrdnje zasad nema neovisne potvrde.

15:55 Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis objavio je da je Grčka spremna izgraditi rodiliše u Mariupolju, "gradu koji je središte grčke manjine u Ukrajini, koji je blizak našim srcima i simbol barbarstva rata".

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.