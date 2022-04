Danas je 53. dan rata u Ukrajini. Rusija i Ukrajina se nisu uspjele dogovoriti za uspostavljanje današnjih humanitarnih koridora za evakuaciju. Ruska vosjka ne odustaje od zauzimanja Mariupolja i poručuju da će eliminirati neprijatelje.

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:



16:00 Čini se da ukrajinski vojnici prkose ruskome ultimatumu da u nedjelju polože oružje i predaju se u mariupoljskoj luci, za koju Moskva tvrdi da su je njezine vojne snage gotovo u potpunosti zauzele, što bi za njih bila najveća nagrada u gotovo dvomjesečnom ratu.

Nekoliko sati nakon zadanog roka, ukrajinski borci koji se skrivaju u čeličani Azovstal koja gleda na Azovsko more, nisu pokazivali nikakve znakove predaje.

Rusko ministarstvo obrane je u nedjelju objavilo da su, po njihovim saznanjima, opkoljeni ukrajinski branitelji, među kojima je i 400 "stranih plaćenika", dobili naredbu da pucaju na svakoga među njima tko želi odustati.

Ukrajinska vlada o tomu nije objavila nikakvu informaciju.

15:44 Ukrajinski novinari kažu kako imaju potvrdu o tome da je najmanje jedna osoba poginula u potonuću Moskve. Ruska strana još nije objavila službenu potvrdu o žrtvama.

Vijest o smrti 41-godišnjeg časnika Ivana Vakhruševa na društvenim mrežama objavila je njegova supruga. Novinarima je kazala kako je njezin suprug stradao u havariji te dodala kako se još 27 članova posade Moskve smatra nestalima, no za te informacije nema službene potvrde, javlja BBC.

15:41 U bombardiranju Harkiva poginulo je petero ljudi, a 13 je ozlijeđeno, prenosi BBC.

15:20 Ukrajina je objavila da je od početka invazije ubijeno 20.300 ruskih vojnika, a 2002 ruska oklopna vozila su uništena. Uništeno je i 146 ruskih helikoptera i 773 tenka.

Prošlog mjeseca Rusija je tvrdila da je 1351 ruski vojnik poginuo u Ukrajini, dok je NATO 24. ožujka procijenio da je ubijeno do 15.000 ruskih vojnika.

Information on Russian invasion



Losses of the Russian armed forces in Ukraine, April 17 pic.twitter.com/fJsr11Dj2T