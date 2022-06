Rat u Ukrajini traje već 112 dana. Ruska invazija utjecala je i na promjenu ruta krijumčarenja ilegalnih droga u Europu. Američki ministar obrane Lloyd Austin osudio je imperijalističke ambicije ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Tijek događaja pratite iz minute u minutu u nastavku:



8:30 Roman Starovojt, guverner ruske regije Kursk, objavio je na Telegramu kako su ukrajinski vojnici napali kontrolni punkt Krupec u okrugu Rilski. Navodi kako nije bilo žrtava te da su ruske snage uzvratile vatru.

7:59 Rusija je poručila ukrajinskim snagama, koje su nalaze u kemijskoj tvornici Azot u Sjeverodonjecku, da polože oružje danas.

7:50 Američki predsjednik Joe Biden rekao je da će graditi privremene silose duž granice s Ukrajinom u pokušaju da pomogne izvozu žitarica iz te zemlje.

"Blisko surađujem s našim europskim partnerima kako bismo 20 milijuna tona žitarica zaključanih u Ukrajini izveli na tržište kako bismo pomogli u snižavanju cijena hrane", rekao je Biden.

7:45 Britansko Ministarstvo obrane objavilo je nove podatke o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Među ostalim, u izvješću stoji kako nakon više od mjesec dana teških borbi ruske snage kontroliraju većinu Sjeverodonjecka.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/WxbRo1tEgH



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RX2bHMeIEc