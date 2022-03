U tijeku je već 18. dan ruske invazije na Ukrajinu. Diljem svijeta održali su se prosvjedi u znak potpore Ukrajini, a Putin je razgovarao s francuskim predsjednikom i njemačkim kancelarom. No, on nije pokazao spremnost da prekine rat s Ukrajinom. S druge strane, ukrajinski dužnosnici nemaju namjeru prihvatiti bilo kakve ultimatume i predati se režimu ruskog predsjednika.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

7:03 Vojni dužnosnici Ljviva rekli su da su ruske snage izvele zračni napad i ispalile osam projektila. Pogodili su Međunarodni centar za održavanje mira i sigurnosti. Centar se nalazi u okrugu Javoriv, oko 30 km sjeverozapadno od Ljviva, i vojni je poligon. Viđeni su veliki stupovi dima koji se dižu iz tog područja.

Large Columns of Smoke can be seen rising from the direction of the Yavoriv Military Training Ground 25 miles to the Northwest of the Western Ukrainian city of Lviv which was reportedly hit by Russian Airstrikes a little bit ago. pic.twitter.com/nW4fQ0EiL8