Američki fotograf i sineast Brent Renaud ubijen je, a drugi je novinar ranjen hicima u nedjelju u Irpinu sjeverozapadno od Kijeva, prenose mediji pozivajući se na ukrajinskog policijskog zapovjednika.

Novinar koji je surađivao s New York Timesom ubijen je u blizini Kijeva, potvrdio je šef regionalne policije. Nagrađivani video novinar Brent Renaud (51) upucan je kada su ruske snage otvorile vatru na automobil u blizini Irpina. Još jedan novinar s njim u to vrijeme prebačen je u bolnicu na liječenje nakon napada, piše The Guardian.

"Brent Renaud ubijen je u Irpinu blizu Kijeva u nedjelju", rekao je zapovjednik kijevske policije Andij Nebjtov, prenosi SkyNews.

Novinar Brent Renaud (Foto: Afp)

Kako je rekao ozlijeđeni novinar dok su ga šivali u bolnici, prelazili su most u Irpinu kako bi snimili video. Netko je ponudio da ih odveze automobilom, ali kad su prošli kontrolnu točku, počeli su pucati po njima. Renaud je prvi strani novinar ubijen od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače.

Automobil se okrenuo, njegov prijatelj je pogođen u vrat i ostavljen je tamo. Ozlijeđenog je u bolnicu prevezla hitna pomoć.

Ukrajinske vlasti brzo su optužile ruske neprijatelje da pucaju na novinare, no odakle je došla vatra zasad još nije utvrđeno, dodaje AFP.

Novinari agencije AFP koji su radili iz te zone u nedjelju čuli su topničku i vatru iz lakog oružja.

Jedan novinar AFP-a vidio je tijelo ubijeno američkog fotografa koji je uza se imao identifikacijske dokumente i akreditaciju New York Timesa.

