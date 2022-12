Rusija i dalje namjerava napredovati duboko u regiju Donecka, dok se Ukrajinci još jedan dan suočavaju s nedostatkom struje i ledenom zimom.

Tijek događaja pratite u nastavku:

8:43 Gost u najnovijoj epizodi Netflixove emisije Davida Lettermana "My Next Guest Needs No Introduction" (Mog idućeg gosta ne treba posebno predstavljati) ukrajinski je predsjednik Volodimir Zelenski. Intervju je snimljen u listopadu u bunkeru koji se nalazi stotinjak metara ispod podzemne željeznice.

Zelenski je u intervjuu rekao da misli da će rat s Rusijom završiti kad umre ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Zamislimo da se prehladi, umre ili slučajno padne kroz prozor i umre. Hoće li se rat nastaviti?" upitao je Letterman ukrajinskog predsjednika.

"Ne, tada ne bi bilo rata. Autoritarni režim je užasan. Postoji veliki rizik da o svemu može odlučiti jedna osoba", odgovorio je Zelenski.

Air anxiety during Zelensky's interview with David Letterman. Ukrainians have been living in such sounds for almost a year every day. pic.twitter.com/ep37Ac1cyd