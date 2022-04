Rat u Ukrajini traje 47 dana. Rusija je upozorila da širenje NATO saveza na Finsku i Švedsku neće donijeti mir i sigurnost Europi. Moskva je odlučila da u vrijeme pregovora neće prestati s vojnim akcijama. Obrana Mariupolja poručila je da su vojnici bez streljiva, hrane i vode te da im preostaje smrt ili zarobljeništvo.

Tijek događanja iz minute u minutu možete pratiti u nastavku:

16:51 Dovršen je privremeni most u kijevskom predgrađu Irpin, otvarajući rutu za humanitarnu pomoć i obnovu, rekao je u ponedjeljak visoki ukrajinski dužnosnik.

Ministar infrastrukture Ukrajine Oleksandr Kubrakov rekao je da je privremeni prijelaz na cesti R-30 završen i da može podnijeti teret dva kamiona koji se kreću u oba smjera.

"Ovo je važno s obzirom na to da je njegova glavna svrha stvaranje održive logističke veze za Irpin i okolne gradove, kojima je potrebna i humanitarna pomoć i građevinski materijal za obnovu infrastrukture", rekao je.

To je bio prvi posjet čelnika EU od početka ruske invazije na Ukrajinu krajem veljače. Visoki austrijski dužnosnik rekao je prije sastanka da Nehammer namjerava Putinu reći "istinu" o ratu tijekom njihovog sastanka licem u lice.

Rekao je da su razgovori s ruskim predsjednikom bili "vrlo izravni, otvoreni i teški", dodajući da je njegova "najvažnija poruka" Putinu bila da "rat u Ukrajini mora završiti jer u ratu postoje samo gubitnici s obje strane".

Dodao je da posjet "nije prijateljski", ali je "osjećao dužnost upoznati Putina kako ne bi ostavio kamen na kamenu".

16:30 Objavljeno je više detalja o ranjenima u napadu na željezničku stanicu Kramatorsk u Donjecku u istočnoj Ukrajini u petak, u kojem je poginulo 57 ljudi, rekao je regionalni guverner.

Guverner Dnjepropetrovske regije kaže da se 92 osobe još uvijek liječe u bolnici nakon napada, uključujući 17 djece.

Dodaje da su četiri odrasle osobe i dvoje djece otpušteni iz bolnice u regiji i poslani u bolnicu u regiji Dnjepropetrovsk na daljnje liječenje.

15:38 Premijerka Litve Ingrida Šimonytė u posjeti je Ukrajini. Posjet je započela obilaskom razrušene Borodjanke. "Nikakve riječi ne mogu opisati ono što sam ovdje vidjela i osjetila", napisala je na Twitteru.

