FOTO Pogledajte najbizarnije prizore s Trumpove inauguracije: Vitlanje mačem, neuspješni poljupci...

Donald Trump položio je u ponedjeljak u zgradi Kongresa prisegu kao 47. američki predsjednik. Ceremonija je zbog hladnoće održana u rotondi Kongresa, a među brojnim uzvanicima bili su i bivši američki predsjednici Bill Clinton, George Bush mlađi, Barack Obama te Joe Biden.

Inauguracija novog američkog predsjednika obilovala je i neobičnim scenama, koje su zabilježili reporteri svjetskih agencija.

Tako je tijekom inauguracijskog bala Trump zaplesao svoj specifični ples, ali ovaj put s vojnim mačem u ruci. Predsjedniku je mač uručen za ceremonijalno rezanje torte, međutim Trump je počeo plesati uz pjesmu Y.M.C.A. grupe Village People, koja je svirala u pozadini. Bio je opušten, a prva dama Melania Trump također je uživala u glazbi.

Na inauguraciji su sve oči bile uprte u Lauren Sanchez, zaručnicu milijardera Jeffa Bezosa, koja je svojim izazovnim outfitom postala tema i na internetu.

Svoje oči obuzdati nije mogao ni osnivač Facebooka Mark Zuckerberg, kojeg su kamere snimile dok je škicao dekolte Sanchez, pored koje je sjedio. S njegove druge strane sjedila je njegova partnerica Priscilla Chan.

''Oči gore, Zuck'', brzo je osvanula objava na X-u.

Inauguracija Donalda Trumpa - 15 Foto: X screenshot

Senator Pennsylvanije, 55-godišnji John Fetterman, na svečani događaj stigao je u crnoj majici s kapuljačom i kratkim sportskim hlačicama te u tenisicama. Još je sjedio u prvom redu.

John Fetterman Foto: Profimedia

Također, zanimljiv trenutak zabilježen je i pri Trumpovu dolasku na inauguraciju. Pozdravio je suprugu Melaniju, no kad ju je pokušao poljubiti u obraz, to mu nije uspjelo. Krivac za to bio je njezin preveliki šešir, a snimka njihova ''zračnog poljupca'' brzo je postala hit na internetu.

Inauguracija Donalda Trumpa - 4 Foto: Afp

Izvršni direktor Tesle i SpaceX-a Elon Musk izazvao je pak osude na društvenim mrežama nakon što se tijekom govora na inauguracijskoj paradi udario desnom rukom u prsa i dignuo je u zrak. Govorio je o mogućnosti slijetanja čovjeka na Mars i postavljanja američke zastave i nakon toga izveo čudnu gestu. Mnogi se pitaju je li riječ o nacističkom pozdravu.

Inauguracija Donalda Trumpa - 6 Foto: Afp

Sve neobične trenutke s inauguracije pogledajte u galeriji fotografija.

