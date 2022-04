37. je dan ruske agresije na Ukrajinu. Na redu je i novi krug pregovora. Ruske trupe napustile su Černobil. Mariupolj u svojim ruševinama skriva oko 170.000 civila.

07:30 Predsjednica Europskog parlamenta (EP) Roberta Metsola objavila je da je "na putu za Kijev", ali bez ikakvih detalja. "Ja sam na putu za Kijev", napisala je na Twitteru na engleskom i ukrajinskom, uz ukrajinsku zastavu i poruku potpore toj zemlji. Uz to je dodala fotografiju ispred vagona.

Kad stigne na destinaciju, bit će prva dužnosnica neke europske institucije koja je stigla u glavni grad Ukrajine otkad je počela ruska invazija. Prije nje, Kijev su posjetili 15. ožujka premijeri Poljske, Češke i Slovenije kako bi pokazali solidarnost s Ukrajinom.

Rusija je u četvrtak zabranila ulazak na svoj teritorij europskim dužnosnicima i većini eurozastupnika, kao reakciju na sankcije uvedene Moskvi. Ruska diplomacija nije objavila popis osoba koje su obuhvaćene tom mjerom, ali je rekla da je o tome informirala europsko predstavništvo u Moskvi.



07:15 Britansko ministarstvo obrane priopćilo je da Moskva "preraspoređuje elemente svojih snaga iz Gruzije kako bi pojačala svoju invaziju na Ukrajinu", pozivajući se na najnovije obavještajne podatke. ''Između 1200 i 2000 ruskih vojnika reorganizira se u tri taktičke skupine bataljuna”, stoji u najnovijem izvještaju uz napomenu da je ''malo vjerojatno da je Rusija planirala pojačanja na ovaj način te to ukazuje na neočekivane gubitke tijekom invazije'', javlja The Independent.

07:00 Dva ukrajinska vojna helikoptera pogodila su u petak skladište goriva u ruskom gradu Belgorodu nakon što su prešla granicu na maloj visini, rekao je regionalni guverner Vjačeslav Gladkov. U nastalom požaru ozlijeđena su dva radnika, dodao je, dok se neka područja u gradu u blizini ukrajinske granice evakuiraju, javlja Reuters.

