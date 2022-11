Nastavlja se rat između Rusije i Ukrajine. Ukrajina optužuje Rusiju za napade na civilne ciljeve. Pogranični dio u Rusiji je bez struje jer je u ukrajinskom napadu pogođena elektrana, tvrdi lokalni guverner.

Tijek događaja možete pratiti u nastavku:

6:52 Ukrajinske snage pogodile su elektranu u višestrukim napadima na rusku regiju Kursk u utorak, prouzročivši djelomičan nestanak struje, rekao je lokalni guverner.

"Ukupno je bilo oko 11 lansiranja. Pogođena je elektrana", rekao je Roman Starovojt, guverner regije Kursk, u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. "Zbog toga je došlo do djelomičnog nestanka struje u okruzima Sudža i Korenevo." Ti su okruzi dio ruske regije Kursk koja graniči s Ukrajinom.

NATO dao Ukrajini povijesno obećanje: "To potvrđuje odluku iz 2008."

Zasad nema informacija o mogućim žrtvama, dodao je guverner. Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća. Ukrajina nije preuzela odgovornost niti je komentirala.

Ruske vlasti u regijama koje graniče s Ukrajinom opetovano optužuju Kijev za napade na ciljeve poput dalekovoda i skladišta goriva i streljiva.

Two districts in Russia’s Kursk region, bordering on Ukraine, are “partially without power” after retaliatory Ukrainian strikes targeting Russian power grid, according to governor Starovoyt. pic.twitter.com/GTqD5dCmJ5