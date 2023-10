VIDEO/FOTO Masakr u bolnici u Gazi imat će posljedice: Hezbolah poručio - "Neka danas bude bude dan gnjeva protiv neprijatelja!"

u izraelskom bombardiranju bolnice u Gazi stotine mrtvih, nižu se reakcije nakon masakra

Hamas tvrdi da je za napad odgovoran Izrael, Izrael optužuje Islamski džihad

Hezbolah pozvao na "dan gnjeva" nakon napada na bolnicu

Tijek događaja:

7:20 Izrael je objavio snimku za koju tvrdi da pokazuje trenutak kad je zakazala raketa koja je bila usmjerena prema Izraelu te je pogodila izazvala stravičnu eksploziju u bolnici. To se, kažu, dogodilo u 18:59 u utorak.

This is the tragic result of firing rockets from densely populated neighborhoods. pic.twitter.com/7iAxwLUQzV — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

Check your own footage before you accuse Israel.



18:59 - A rocket aimed at Israel misfired and exploded.

18:59 - A hospital was hit in Gaza.



You had one job. https://t.co/iCgYOkaE84 pic.twitter.com/Ag2mKCBb6M — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

Hezbolah pozvao na osvetu

7:15 Izraelske obrambene snage (IDF) najavile su stvaranje humanitarne zone u južnoj Gazi gdje će se stanovnicima Gaze osigurati

The IDF continues in its efforts to keep innocent civilians out of harms way. https://t.co/xoqEyu5TNY — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

7:10 Nakon masakra u Gazi oglasio se libanonski Hezbolah i pozvao na osvetu. "Neka srijeda bude dan gnjeva protiv neprijatelja", pozvao je Hezbolah, saveznik palestinskog Hamasa, i u priopćenju osudio brutalni zločin.

Eksplozija u bolnici je najkrvaviji pojedinačni incident u Gazi otkako je Izrael pokrenuo seriju bombaških napada kao osvetu za napad Hamasa na južne izraelske zajednice 7. listopada u kojem je ubijeno 1300 ljudi.

Lebanon's Iran-backed Hezbollah movement has called for a "day of rage" to condemn a strike on a Gaza Strip hospital as hundreds of demonstrators gathered at the French and US embassies in protesthttps://t.co/q8B7AZVNU1



A fire burns behind the gates of the US embassy in Awkar… pic.twitter.com/sS20x99dsG — AFP News Agency (@AFP) October 18, 2023

7:05 "Stotine žrtava još su u ruševinama bolnice Ahli Arab u središnjoj Gazi, gdje je umrlo 200 do 300 ljudi," priopćilo je Ministarstvo zdravstva palestinskog teritorija pod kontrolom Hamasa.

Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas koji upravlja palestinskim teritorijem na Zapadnoj obali, eksploziju u bolnici Al Ahli nazvao je "užasnim ratnim masakrom" i upozorio;: "Izrael je prešao sve crvene linije."

Izrael tvrdi da ima dokaze za to tko je odgovarabn za napad na bolnicu u Gazi

7:00 "U vrijeme pucnjave nismo izvodili nikakve zračne operacije u blizini bolnice i rakete koje su pogodile zgradu nisu odgovarale našima", rekao je Daniel Hagari, glasnogovornik izraelske vojske, i dodao da će vojska također objaviti razgovore na arapskom koji pokazuju da to je Islamski džihad.

Daoud Shehab, glasnogovornik Islamskog džihada, rekao je Reutersu: "Ovo je laž i izmišljotina, potpuno je netočno. Pokušavaju prikriti užasan zločin i masakr koji su počinili nad civilima."

6:50 Izraelska vojska potvrdila je, kako kažu, nakon pomne provjere sustava nadzora da nije izraelska vatra, već su rakete Islamskog džihada one koje su pogodile bolnicu u Gazi u utorak navečer, gdje je poginulo više stotina ljudi.

"Sada imamo dovoljno informacija, trebalo nam je vremena, ali moramo reći istinu, bolnicu nisu pogodili izraelski udari", rekao je tijekom noćašnjeg brifinga za novinare Daniel Hagari, glasnogovornik izraelske vojske.

6:40 Napad na bolnicu u koju su se mnogi stanovnici Gaze sklonili bježeći od izraelskog bombardiranja izazvao je bijesne reakcije diljem svijeta, posebice diljem arapskog svijeta.

Prosvjedi su organizirani ispred izraelskih veleposlanstava u Turskoj i Jordanu te u blizini američkog veleposlanstva u Libanonu, gdje su snage sigurnosti ispalile suzavac na prosvjednike.

Three stories:

🔴 At least 500 people killed in hospital bombing in Gaza, Palestinian officials claim https://t.co/I1RtnI4Jis

🔴 Israel claims it can prove an Islamist militant group was responsible for Gaza hospital blast https://t.co/9IZc9HlNdi

🔴 Laughing gas to become… pic.twitter.com/Sf9cMMuQIJ — Sky News (@SkyNews) October 18, 2023

Prema ministarstvu zdravstva u Gazi, enklavi kojom upravljaju Hamasovi militanti koji ratuju protiv Izraela, najmanje 200 ljudi ubijeno je tijekom izraelskog napada na bolnicu u koju su se sklonile raseljene osobe. No, izraelska vojska je odbacila bilo kakvu odgovornost i pripisala napad palestinskoj organizaciji Islamskom džihadu.