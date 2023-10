FOTO/VIDEO Pogledajte snimku puštanja taokinja koje su hamasovci oteli! Potresen otac kroz suze otkrio kako je kći

Amerikanka Judith Tai Raanan i njezina 17-godišnja kći Natali Raanan puštene su na slobodu dva tjedna nakon što ih je otela militantska skupina Hamas.

Obje žene žive u Chicagu, a za vrijeme napada bile u posjetu rodbini u kibucu Nahal Oz.

Snimka koju je navodno prvi objavio Hamas prikazuje taokinje kako hodaju prema slobodi.

Nakon njihovog oslobađanja, Natalien otac Uri Raanan rekao je da je ona dobro.

"Ja sam otac Natalie Raanan i bivši suprug Judith Raanan. Čekao sam ovo jako dugo, nisam spavao gotovo dva tjedna. Danas ću prvi put spavati nakon dugo vremena. Upravo sam pričao s kćeri Natalie. Zvučala je dobro, bila je sretna i jedva čeka vratiti se kući. Judith mi je rekla da ima ogrebotinu na ruci, ali da nije ništa strašno. Sljedeći tjedan je Natalie rođendani svi ćemo ga proslaviti zajedno", rekao je Uri Raanan.

Na fotografiji koju je objavila izraelska vlada su dvije žene, a muškarac koji nosi pancirku drži ih za ruke. Pokraj njih su još dva naoružana vojnika.

Ubrzo je i američka ambasada u Jereuzalemu objavila sretne vijesti da su oslobođene dvije američke državljanke koje je Hamas držao kao taoce otkako je 7. listopada izveo svoje užasne terorističke napade na Izrael.

"U sigurnim su rukama izraelskih vlasti u Izraelu i tim iz američkog veleposlanstva će se uskoro sastati s njima", napisala su u petak navečer.

Puštene taokinje Foto: izraelska vlada

Nakon što su puštene, s taokinjama je razgovarao i američki predsjednik Joe Biden.

"Tako sam sretan što su na sigurnom. Nastavit ćemo činiti sve da ujedinimo sve taoce s njihovim voljenima", napisao je nakon razgovora na X-u.

.@POTUS spoke this evening with the two American citizens who had been held hostage by Hamas. We are so grateful that they are safe.

We will continue to do everything we can to unite all hostages with their loved ones. pic.twitter.com/rp1YDtB8Zu