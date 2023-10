VIDEO Prizor iz Tel Aviva koji slama srce: Prazan stol sa 203 mjesta, a jedan detalj posebno je potresan

Oko 200 praznih stolica posloženo je duž platoa ispred muzeja u Tel Avivu. Simboliziraju ljude koje je prije dva tjedna oteo Hamas u Gazu. Ovo je poznata taktika koju koriste Židovi još od 1960-ih kako bi obratili pozornost svijeta na članove svoje zajednice koji su oteti ili zatočeni, prenosi Times of Israel.

Na stolu su poredani tanjuri i čaše za vino, kao i poseban kruh koji se priprema za prilike kao što su Šabat i veliki židovski praznici. Na stolu je postavljena i bočica za bebe, koja pokazuje da među otetima ima i male djece.

Outside the Tel Aviv museum, a Shabbat table is set for 203 hostages kidnapped by Hamas to Gaza.



