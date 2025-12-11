Grad tone u anarhiju! Dječaka ubili metkom u glavu i spalili: "TikTok je preplavljen oglasima, nude im 250 eura"

Skupina djece uočila je Adelovo tijelo na putu prema školi, upravo dok su njegovi roditelji krenuli prema policijskoj postaji prijaviti nestanak sina. Imao je samo 15 godina, a ubijen je metkom u glavu. Zatim je poliven benzinom i zapaljen na plaži.

Netko je čak i snimio taj užasan prizor. Još jedan strašan zločin potresao je javnost. No, u francuskom Marseilleu takve scene više nisu iznimka nego sve učestaliji dio rata bandi koji se seli iz mračnih skloništa na ulice, plaže...

Ministarstvo pravosuđa procjenjuje da se broj maloljetnika uključenih u bande i trgovinu drogom učetverostručio u posljednjih osam godina. Ključnu ulogu u regrutiranju, ali i prezentiranju nasilja imaju društvene mreže.

"Sada je kaos," rekao je mršavi član bande, podižući majicu u obližnjem parku kako bi pokazao torzo obilježen ožiljcima od najmanje četiri metka – rezultat pokušaja atentata iza kojih stoji suparnička skupina.

"U bandi sam od svoje petnaeste. Ali sve se promijenilo. Više ne postoje pravila, nitko više ništa ne poštuje. Vođe počinju koristiti klince. Plaćaju im siću. A oni na kraju ubijaju druge bez pravog razloga. To je anarhija, po cijelom gradu," rekao je za BBC mladić, sada u ranim dvadesetima, a koji želi da ga oslovljavaju sa - Besmrtni.

Psihotično stanje i atmosfera straha

"Zavladala je atmosfera straha. Dileri droge preuzimaju sve veću ulogu i svakim danom sve više napreduju," rekla je jedna lokalna odvjetnica, koja je zamolila da ostane anonimna zbog straha od odmazde.

"U trgovini drogom toliko je konkurencije da… ljudi su spremni učiniti bilo što. Imamo djecu od 13 ili 14 godina koji se više ne boje ubiti ili biti ubijeni," rekao je predstavnik građana Mohamed Benmeddour.

Glavni tužitelj u Marseilleu Nicolas Bessone kaže da se na narko tržištu na nacionalnoj razini vrti 7 milijardi eura. Dva su nova trenda: sve veći naglasak na internetskom regrutiranju, prodaji i dostavi, a sve veći broj tinejdžera prisiljen je na trgovinu drogom.

"Ovo nije El Dorado. Imamo puno mladih koji su regrutirani putem društvenih mreža. Dođu u Marseille misleći da će lako zaraditi. Obećaju im 200 eura dnevno. Ali to često završava bijedom, nasiljem i ponekad smrću," rekao je Bessone i nastavio:

"Danas vidimo kako trgovci drogom porobljuju ove male vojnike. Stvaraju izmišljene dugove kako bi ih natjerali da rade besplatno. Muče ih ako ukradu 20 eura da kupe sendvič. To je ultranasilje. Prosječna dob počinitelja i žrtava sve je niža."

Oteli ga nakon škole, silovali i prisilili na dilanje droge

Okidač za sadašnju psihotičnu atmosferu u Marseilleu bilo je prošlomjesečno ubojstvo Mehdi Kessacija, 20-godišnjeg policijskog pripravnika koji nije imao nikakve veze s trgovinom drogom. Opće je uvjerenje da je njegova smrt trebala biti upozorenje njegovu bratu, istaknutom 22-godišnjem aktivistu protiv bandi i ambicioznom političaru Ahmedu Kessaciju. On je sada pod strogom policijskom zaštitom.

"Je li moja obitelj trebala napustiti Marseille? Moj brat je nevina žrtva. Imali smo ovu psihotičnu atmosferu godinama, ali sve se promijenilo nakon COVID-a. Počinitelji su sve mlađi, žrtve su sve mlađe,” rekao je Ahmed.

Policija je na rat bandi odgovorila tzv. sigurnosnim bombardiranjima, brzim i agresivnim akcijama u najopasnijim četvrtima. Policijski načelnik Sébastien Lautard pohvalio se da su zatvorili više od 40 dilera i puno ljudi stpali u zatvore.

Tijekom jedne akcije policija je privela 18-godišnjaka koji je, prema riječima službenika, molio da bude uhićen, tvrdeći da je prisilno doveden u Marseille i natjeran da radi za bandu.

Odvjetnica koja je zamolila da se sakrije njezin identitet opisala je slučaj kojim se bavila.

"Jednog mladića koji nije htio biti dio kriminalne mreže oteli su nakon škole, silovali i prijetili njegovoj obitelji. Na tja način su ga prisilili da sudjeluje u trgovini drogom. Sva se sredstva koriste kako bi se stvorila radna snaga," rekla je.

Regrutiranje na društvenim mrežama

Radna snaga regrutira se na društvenim mrežama koje su postale oglasnik narkoscene. TikTok je preplavljen videima koji reklamiraju drogu, ali i objavama kojima se regrutiraju novi članovi bandi, uključujući djecu: “250 eura za promatrače”, “500 eura za prijenos droge”.

Za neke lokalne političare odgovor na probleme Marseillea je izvanredno stanje i mnogo stroža pravila o imigraciji.

"Autoritet se mora vratiti. Moramo prekinuti kulturu popustljivosti u našoj zemlji. Moramo dati više slobode i moći policiji i pravosuđu," rekao je Franck Alissio, lokalni zastupnik krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje i mogući kandidat za gradonačelnika.

Philippe Pujol, novinar i stručnjak za trgovinu drogom u Marseilleu, također je dobio policijsku zaštitu nakon ubojstva Mehdi Kessacija. No, protivi se uvođenju strožih policijskih mjera tvrdeći da se time ne liječe uzroci problema. A glavni problem je, smatra, ukorijenjeno siromaštvo u desetljećima zapuštenom društvu.

"To čudovište je mješavina klijentelizma, korupcije te političkih i ekonomskih odluka donesenih protiv javnog interesa," rekao je Pujol dodajući da su djeca koja su bandama, kada ostanu sama, i dalje samo djeca koja ipak ne žele nasilje.