Bivši šef splitskog SDP-a spašava HDZ, Plenković mu ispunio uvjet o darovnici od 50 milijuna eura

Država će gradu Splitu prepustiti hotel Zagreb za potrebe doma za starije. Informaciju koja je potvrđena Dnevniku Nove TV splitski gradonačelnik nije htio potvrditi, iako dobro raspoloženje ne skriva.

"Premijer je i sam rekao da nema ništa protiv toga da se postupi po zaključku gradskog vijeća. Ali, evo, mi čekamo da dobijemo papir napismeno i onda tek možemo komentirati", kazao je Šuta odgovarajući na upit o toj temi.

Tomislav Šuta Foto: Dnevnik Nove TV

Šuti ta odluka donosi i politički mir jer mu za većinu nedostaje jedna ruka, koju mu je zauzvrat obećao bivši šef SDP-a. On danas poručuje da nema ništa novo reći, pa podsjećamo na njegov zahtjev.

"Jedini uvjet zbog kojeg ću sebi osobno prepisati političku smrt je da Vlada darovnicom da Gradu Splitu kompletni kompleks hotela Zagreb za dom za starije. To je četrdeset pet do pedeset milijuna eura vrijednosti i imaju moju podršku za proračun", izjavio je Davor Matijević sredinom studenog.

Davor Matijević Foto: Dnevnik Nove TV

Djelomično zapuštena nekretnina uz more kojom upravlja MORH već godinama slovi kao idealno mjesto za Splićane zrele dobi.

Kad se saznalo da Sveučilište u Splitu vodi pregovore da taj objekt postane studentski dom, splitski gradski vijećnici donijeli su jednoglasnu odluku da se od države traži darovnica kako bi taj objekt postao dom za starije.

Gradsko vijeće Splita Foto: Dnevnik Nove TV

Za oporbu, u pitanju je poraz Andreja Plenkovića.

"Da ga na najnižoj razini jedinice lokalne samouprave samo jedan vijećnik može ucjenjivati kako će raspolagati državnom imovinom. Imate stav gradskog vijeća, to je Grad svakako tražio, a sad, može li pojedinac toliko utjecati na Andreja Plenkovića i može li se tako lako s njim trgovati, vidjet ćemo za dva dana", kaže nezavisni vijećnik Boris Ivošević.

Za Splićane starije dobi dvojbe nema.

"Odavno je država trebala dati gradu dom na Duilovu jer on stoji doslovno neiskorišten", poručuje Splićanin Ernest.

Hotel Zagreb - Split Foto: Dnevnik Nove TV

"Ništa ja nemam protiv toga, ali ako baš ne može drukčije, neka bude dom za umirovljenike. Neka se i umirovljenici nekad osjećaju kao u hotelu. Eto", mišljenja je Ivo.

"Mislim da je nebitna lokacija, bez obzira na to gdje je. Bitno je da ima dom. Eto da imamo. Jer fali Splitu doma, a starijih ima puno", kaže Splićanka Zdenka.

Slijedi dugotrajna procedura i deseci milijuna eura ulaganja do useljenja prvih splitskih umirovljenika u budući dom.