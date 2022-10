Pet djelatnika u vrtiću u američkoj saveznoj državi Mississippi je optuženo za zlostavljanje djece nakon što se pojavila snimka na kojoj jedan od njih "zločestu" djecu plaši maskom iz horor filma.

Video koji se ranije ovog mjeseca proširio društvenim mrežama prikazuje djelatnika u dječjem vrtiću koji, noseći masku iz horor filma, plaši "zločestu" djecu kako bi ih natjerao da se bolje ponašaju.

Petero djelatnika "The Lil' Blessings Childcare" vrtića u američkoj saveznoj državi Mississippi zbog toga je optuženo za zlostavljanje djece. Troje je optuženo za zlostavljanje, a dvoje ih je optuženo jer ga nisu prijavili, izvijestio je Daily Mail.

Tužitelji su se sastali s roditeljima djece iz videa i informirali ih o optužbama. Djelatnici su u međuvremenu dobili otkaz.

