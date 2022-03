Ukrajinska putovnica spasila je život dječaku (16) kojeg je pogodio šrapnel. Dokument je zaustavio komadić metala.

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova na društvenim mrežama podijelilo je fotografiju putovnice u kojoj je zapeo šrapnel.

"Spasila je život 16-godišnjaku. Dječak je sad na operaciji. Granatiranje grada se nastavlja", piše u objavi na Twitteru.

A piece of shrapnel stuck in Ukrainian passport. It saved life of the 16 year boy. The boy is in surgery now. Shelling of the city continues.



📍Mariupol, Ukraine, 1 March 2022 pic.twitter.com/gIRyuHZKjI