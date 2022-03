Ruska vojska raketirala je Žitomir, industrijski grad udaljen 130 km zapadno od Kijeva. Granate su padale po rodilištu i stambenim zgradama.

Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine objavilo je video pogođenog područja.

"Rodilište u Žitomiru uništeno od strane ruskih kalibara. Ako ovo nije genocid, što je?" navode iz ministarstva.

📍Maternity home in Zhytomyr destroyed with 🇷🇺 calibres.



If it’s not a genocide, what is that? pic.twitter.com/1zoMUywgf7