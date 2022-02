Beogradska Direkcija za civilno zrakoplovstvo pokrenula je izvanredni inspekcijski nadzor nakon incidenta s avionom kompanije FlyDubai na letu FZ 1746 koji se dogodio prošlog petka, kad je jedva poletio s piste beogradskog aerodroma "Nikola Tesla".

Putnički avion kompanije FlyDubai prošlog petka poslijepodne jedva je poletio s piste beogradskog aerodroma "Nikola Tesla". Avion se, kako pišu tamošnji mediji, u zadnji čas odvojio od piste i uzletio. Zrakoplovna kompanija potvrdila je da su taj događaj shvatili ozbiljno te pokrenuli istragu, kao i srpska Direkcija za civilno zrakoplovstvo.

Prema dostupnim informacijama, boing 737-8 MAX se, pri ubrzanju neophodnom za polijetanje, jedva odvojio od piste, koja se inače nalazi u blizini autoceste. Uzletio je u zadnji tren, baš kad je bio na samom kraju piste, navodi Nova.rs.

Prema nekim nagađanjima, navodno je došlo do kršenja procedure polijetanja.

"Ukoliko dođe do otkazivanja jednog motora, ili, u vrlo rijetkom slučaju, otkazivanja dvaju motora, potrebna je dovoljna dužina piste na kojoj se avion može hitno zaustaviti kočenjem. Ta margina dodatne piste nije postojala u ovom slučaju. Iako postoji jako mala vjerojatnost, ipak je moguće. Da je došlo do otkazivanja motora, sve ovo bi se završilo mnogo teže", izjavio je Petar Vojinović s portala Tango Six.