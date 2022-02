Zastrašujući trenutak snimljen je na aerodromu Heathrow, kada je pilot aviona vještim manevrom izbjegao katastrofu.

Šokirani promatrači na aerodromu Heathrowu izjavili su kako pilot aviona zaslužuje medalju, nakon što je uspješnim slijetanjem uspio spriječiti katastrofu.

Naime, zbog snažnog vjetra i oluje Corrie avion je prilikom slijetanja s repom dotakao pistu, ljuljao se, nagnuo se na jednu stranu, gotovo se prevrnuo, pa je pilot morao ponovo poletjeti i sletjeti na pistu iz drugog pokušaja.

U videu, koji je pregledan više od 40.000 puta na internetu, može se vidjeti kako se avion njiše na vjetru dok se približava Heathrowu, javlja Daily Mail.

Veliki dio Europe zahvaćen e snažnom olujom, koju su britanske vlasti nazvale Corrie. Više od 130.000 domova i trgovina širom Britanije je privremeno ostalo bez električne energije zbog prekinutih vodova.

Oluja je u Velikoj Britaniji odnijela dva života. U selu Winnothdale u Velikoj Britaniji život je izgubio devetogodišnji dječak nakon što je na njega palo drvo, a na isti način je u istočnom škotskom priobalnom gradu Aberdeenu smrtno stradala 60-godišnja žena.



A321 TOGA and Tail Strike!

A full-on Touch and go, with a tail strike! Watch for the paint dust after contact and watch the empennage shaking as it drags. The pilot deserves a medal! BA training could use this in a scenario - happy to send the footage chaps 😉#aviation #AvGeek pic.twitter.com/ibXjmVJGiT