Bankrotirala putnička agencija, bijesni građani ostali i bez ljetovanja i bez novca: ''Uzeo nam je pare''

Bankrotirala je putnička agencija iz Novog Sada, a građani koji su već uplatili ljetovanje ostali su bez novca. Agencija City Travel objavila je na svojem profilu na Facebooku da prestaje s radom zbog financijskih problema.

"Turistička agencija City Travel prestaje s radom 5. kolovoza, kao što ste vjerojatno već čuli, zbog financijskih problema. Razumijemo one koji su nezadovoljni, svakako smo imali najbolje namjere, kao svih 13 prethodnih godina... Većina nam je pisala da ćemo zajednički dogovoriti neki duži rok za vraćanje sredstava. Hvala puno", poručili su.

Zanimljivo, samo desetak dana prije objave o bankrotu, dijelili su 15 posto popusta na sve avionske aranžmane za jesen i zimu i doček Nove godine.

"Uzeo nam je pare, a nije te pare proslijedio agencijama koje su organizirale putovanja. U nekim slučajevima ljudi čak nisu ni rezervaciju imali, a uzeli su im pare. Potvrde i ugovore imamo. Poslao nam je svima poruke da je bankrotirao i da je zatvorio agenciju", izjavila je D. T. za N1 Srbija.



M. E. rekao je da su njegovi roditelji s dvoje prijatelja po preporuci prijateljice još u prosincu uplatili more. Njemu je to odmah bilo sumnjivo jer je aranžman all inclusive u hotelu s četiri zvjezdice bio prejeftin.

Zbog silnih laži vlasnika agencije mnogi su odlučili prijaviti inspekciji, a neki su podigli sudske tužbe.

"Nemam što dodati. Bankrotirali smo, morali smo otkazati sve", rekao je vlasnik.