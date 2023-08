Pijani muškarac fizički nasrnuo na obitelj: Nakon sukoba porazbijao im automobile

Pijani 38-godišnjak fizički je napao obitelj u Slavonskom Brodu. Naime, muškarac je u subotu oko 23:30 vikao i galamio kada ga 58-godišnjak došao upozoriti da prestane, nakon čega je 38-godišnjak fizički napao i odgurnuo muškarca.

Prilikom pada muškarac se ozlijedio, a ubrzo je pijani 38-godišnjak nasrnuo na 30-godišnjeg sina već napadnutog muškarca te mu je zadao nekoliko udaraca.

Za vrijeme fizičkog obračuna, odgurnuo je 53-godišnju ženu koja je pala i ozlijedila se. Uz sve to, u jednom trenutku iz dvorišta 38-godišnjaka istrčao je pas i ogrebao 58-godišnjaka po nozi.

Kako neslužbeno doznajemo, po završetku sukoba 38-godišnjak je nepoznatim predmetom porazbijao stakla, udubio haubu i potrgao retrovizore na automobilima napadnutog oca i sina.

Uz to, saznali smo da muškarac i obitelj već od ranije imaju narušeni odnos te da žive u blizini. Nakon sukoba, dvije osobe otišle su do liječnika, no radi se samo o lakšim ozljedama.

Policijski službenici uhitili su 38-godišnjaka te su ga priveli u policijsku postaju. Alkotestom je utvrđeno da je muškarac imao 2,17 promila alkohola u krvi.

Protiv 38-godišnjaka napadnuta obitelj će podnijeti kaznenu prijavu zbog počinjenja kaznenog djela Oštećenja tuđe stvari. Policijski službenici također protiv 38-godišnjaka podnose optužni prijedlog Općinskom sudu u Slavonskom Brodu zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.