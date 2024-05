Putin započeo čistku, riješio se bliskog suradnika: "Pretresi otkrili što su napravili s tajnim dokumentima"

Smjena ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua i članova njegova tima mogla bi biti povezana s curenjem nuklearnih tajni, a Vladimir Putin nastavlja čistku u Ministarstvu obrane.

U objavi na Telegramu, ruski disident u egzilu Vladimir Osečkin rekao je da je otkriveno da su tri Šojguova zamjenika dala ostavke najmanje tjedan dana prije nego što je smijenjen njihov šef, prenosi Newsweek.

"Šojguovi zamjenici Aleksej Krivoručko i Ruslan Calikov podnijeli su ostavke tjedan dana prije Šojguove ostavke", napisao je Osečkin.

Izvršni direktor istraživačke grupe Wind of Change Igor Šuško tvrdi da su Krivoručko i Calikov, koji su bili zamjenici ministra obrane, datirali su svoje ostavke unazad na 9. svibnja, iako su svoje ostavke potpisali 13. svibnja.

Proruski Z blogeri također tvrde da su još dva zamjenika obrane podnijela ostavke prije nego što je objavljena Šojguova smjena. U međuvremenu Osečkin tvrdi da je zamjenica ministra financija Tatjana Ševcova također dala ostavku, ali se ne zna točno kada.

Šojguova smjena došla je neočekivano, a on je bio jedan od Putinovih najbližih saveznika, no uklonjen je s posla u nedjelju i dodijeljena mu je nova uloga tajnika ruskog Vijeća sigurnosti. Njega će zamijeniti Andrej Belousov, ekonomist i bivši potpredsjednik vlade.

Iako je točan razlog Šojguove smjene nepoznat, analitičari smatraju da je imenovanje Belousova, koji nema vojno iskustvo, dio Putinove strategije za poboljšanje učinkovitosti ruske ratne ekonomije dok se njezina vojska nastoji probiti dalje u Ukrajinu u trećoj godini rata.

Ova promjena dogodila se nakon jednog od najvećih skandala vezanih uz korupciju u ruskoj vladi posljednjih godina, a u čijem je središtu Ministarstvo obrane.

Šef osoblja u ruskom Ministarstvu obrane Jurij Kuznjecov uhićen je prošlog tjedna pod sumnjom za podmićivanje nakon što je na njegovim posjedima otkriveno više od milijun dolara u gotovini i dragocjenostima. Državni istražni odbor sumnjiči Kuznjecova za "primanje mita u posebno velikim razmjerima".

U tom skandalu je uhićeno najmanje pet osoba. To uključuje zamjenika ministra Timura Ivanova koji je u istražnom zatvoru zbog optužbi za podmićivanje od 23. travnja, nakon što je optužen za primanje mita u vrijednosti od 11 milijuna dolara u obliku imovinskih usluga od građevinske tvrtke u zamjenu za ugovore. Ivanov negira optužbe.

