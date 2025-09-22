Putin priprema napad na europsku državu prije Božića: Ruski vojni prebjeg otkrio detalje paklenog plana Kremlja

Moskva navodno planira napad u "sivoj zoni" na Poljsku prije Božića, prema visokopozicioniranom ruskom vojnom izvoru.

Upozorenje, koje je prošlog tjedna tijekom londonskog sajma oružja DSEI poslao istočnoeuropski partner, izazvalo je intenzivne razgovore između Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a zbog straha od tajnog napada osmišljenog da podijeli NATO.

Ovaj razvoj događaja dolazi u trenutku kada Rusija nastavlja primjenjivati nove oblike pritisaka na NATO, testirajući njegove granice kako bi procijenila odlučnost saveza. Nedavno su tri borbena zrakoplova MiG-31, naoružana hipersoničnim raketama, povrijedila estonski zračni prostor.

Estonski premijer Kristen Michal nazvao je to kršenje sigurnosti neviđeno drskim, dok je Donald Trump upozorio da bi incident mogao izazvati velike probleme.

Britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper izjavila je: "Ujedinjeno Kraljevstvo stoji uz naše estonske saveznike nakon još jednog nepromišljenog upada Rusije u zračni prostor NATO-a. Moramo nastaviti povećavati pritisak na Putina, uključujući provođenje novih sankcija koje su najavili Ujedinjeno Kraljevstvo i EU".

Iako su se sjeverne granice NATO-a suočavale s ponovljenim izazovima, prebjegli ruski general upozorio je na to da bi Poljska mogla biti izložena znatno agresivnijem potezu.

Obavještajni izvori otkrivaju da je dojava došla od ruskog časnika s jednom zvjezdicom, za kojeg se smatra da je general-bojnik, a koji je potom pobjegao iz Rusije. On tvrdi da Kremlj planira nenuklearni udar na poljsko tlo – proračunat, ali ograničen potez, osmišljen da testira reakciju NATO-a i izazove politički kaos diljem Europe.

Ova je informacija proslijeđena Amerikancima i trenutačno je procjenjuju visoki transatlantski dužnosnici.

Izvor iz Ujedinjenog Kraljevstva primijetio je da bi svaka NATO-ova odmazda vjerojatno ostala u okvirima konvencionalnog sukoba, po uzoru na hladnoratovsko odvraćanje.

Prošli tjedan Rusija je poslala 19 dronova u poljski zračni prostor – što su britanski dužnosnici ocijenili kao dosad najteže kršenje teritorija NATO-a, piše Express.

Rumunjska je također bila pogođena kada je dron prodro deset kilometara u njezin teritorij i ondje se zadržao gotovo 50 minuta.

Kao odgovor, Britanija je priopćila da će zrakoplovi RAF-a Typhoon započeti operacije protuzračne obrane iznad Poljske u sklopu NATO-ove misije Eastern Sentry.

Vladini izvori ističu da je upozorenje generala prebjega dodatno pojačalo hitnost NATO-ovih priprema, posebno uoči nadolazeće zime i uočenih znakova napetosti u europskom političkom jedinstvu.