Važna odluka predsjednika Putina: "Uvijek se vodio podrškom naroda u svom radu"

Kako javlja agencija RIA Novosti, Vladimir Putin borcu u Ukrajini Artjomu Jogi rekao je da će se kandidirati za peti predsjednički mandat

Ranije u petak Kremlj je objavio da mnogo ljudi poziva predsjednika Vladimira Putina da se natječe za novi mandat na izborima u ožujku, no da će predsjednik objaviti svoju odluku kada on to ocijeni primjerenim.

Ruska središnja izborna komisija u petak je objavila da će se predsjednički izbori prvi put održavati tri dana, i to od 15. do 17. ožujka.

Promatrači i protivnici ističu da su ruski izbori ionako obilježeni nepravilnostima, a produljenje glasanja na više dana omogućava lakše manipuliranje glasačkim listićima jer se oni neće prebrojavati na dan kada su ubačeni u kutije, piše agencija AFP.

Glasanje tijekom više dana ruske su vlasti predstavile kao način smanjenja rizika od širenja zaraze u pandemiji COVID-a, no ta je inovacija zadržana i u postpandemijskom razdoblju tijekom nacionalnih i pokrajinskih izbora.

Putin će svoju godišnju konferenciju za medije održati 14. prosinca i vjeruje se da će se opet natjecati.

Šest izvora kazalo je za agenciju Reuters u studenom da je 71-godišnji Putin odlučio natjecati se za novi mandat u trajanju od šest godina te bi mogao ostati na vlasti najmanje do 2030. godine.

S vjerojatno najpoznatijim oporbenim političarem Aleksejem Navaljnim u zatvoru i brojnim kritičarima koji su u inozemstvu potražili sigurnost, Putin zapravo i nema ozbiljnijeg izazivača u domovini.

Upitan za komentar ankete koja pokazuje da 70 posto ispitanika smatra da se Putin treba natjecati za novi mandat, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odgovorio je: "Putin će objaviti (svoju odluku) kada on to ocijeni primjerenim i korisnim. Bit će to potpuno njegova odluka. Putin se uvijek vodio podrškom naroda u svome radu. Najveći mu je interes poboljšati dobrobit i životni standard našeg naroda."

Dodao je da su ljudi diljem zemlje i različite životne dobi u kontaktu s Putinom uoči godišnje konferencije i da mu izražavaju podršku.