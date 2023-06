Putin smislio opaki plan kako se osvetiti šefu Wagnera: Jedna osoba posebno likuje, napokon ima Prigožina u šaci

Nakon svađe između njegovih najviših vojnih zapovjednika i plaćenika ratnog zapovjednika Jevgenija Prigožina, čini se da je Vladimir Putin stao na stranu svog vrha, pozivajući da se ruski "dobrovoljački odredi" koji se bore u Ukrajini stave pod izravnu kontrolu ministarstva obrane.

Ova će odluka ozbiljno potkopati Prigožina, koji u posljednje vrijeme koristi svaku moguću priliku da se obračuna s Putinovim generalima i promovira sebe.

Govoreći u utorak sa skupinom proratnih blogera, ruski predsjednik je rekao da pozdravlja inicijativu ministra obrane Sergeja Šojgua da prisili skupine plaćenika da potpišu ugovore s ministarstvom, naredbu koju je Prigožin odbio slijediti.

"To se mora napraviti i to mora biti napravljeno što je brže moguće", rekao je Putin o vojnim ugovorima, rekavši da je to u skladu sa zdravim razumom, s utvrđenom praksom i zakonom.

Ranije je Šojgu naredio svim dobrovoljačkim odredima da potpišu ugovore s njegovim ministarstvom do kraja mjeseca, što se smatra pokušajem obuzdavanja Prigožina integracijom Wagnera u vojsku.

"Wagner neće potpisati nikakve ugovore sa Šojguom", rekao je Prigožin u odgovoru, kritizirajući ministra da nije na dobar način upravljao vojnim formacijama, piše Guardian.

Na pitanje da komentira Putinove izjave u srijedu, Prigožin je rekao: "Kad smo počeli sudjelovati u ovom ratu, nitko nije rekao da ćemo biti obvezni sklapati ugovore s ministarstvom. Nitko od vagnerovih boraca nije spreman ponovno krenuti putem srama. I tako nitko neće potpisivati ​​ugovore”, rekao je i dodao kako vjeruje da će ruski predsjednik naći kompromis za Wagner.

Svađa između Prigožina i vojske dosegla je vrhunac ovog mjeseca kada je ruski zapovjednik optužio Wagnera za otmicu i mučenje njegovih vojnika.

Putinova intervencija smatra se velikim poticajem za Šojgua, dugogodišnjeg saveznika predsjednika koji se suočio s političkim pritiskom zbog loših vojnih rezultata u Ukrajini. To je također stavilo Prigožina u njegovu najnesigurniju poziciju od početka invazije.

"Šojgu ima Prigožina u šaci. Ako Wagner ne potpiše ugovor, država bi mogla prestati podržavati Wagner ili čak poduzeti pravne korake protiv njih”, rekla je Dara Massicot, istraživačica u neprofitnom američkom think-tanku RAND, koji se bavi Rusijom.

Neki su analitičari sugerirali da je Putin vjerojatno donio odluku da ograniči vagnerov utjecaj u Ukrajini nekoliko mjeseci ranije.

"Odluka je donesena u siječnju, ali su čekali da Wagner zauzme Bahmut", rekla je Tatyana Stanovaya, osnivačica tvrtke za političku analizu R Politik.