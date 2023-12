Analitičar o Vučićevoj pobjedi: "Morat će progutati jako gorku pilulu za Srbe, a jedan čovjek mu se degutantno ulizuje"

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić čije ime je nosila izborna lista vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) proglasio je osvajanje apsolutne većine na prijevremenim parlamentarnim izborima i prednost SNS-a na izborima u Beogradu. Lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne smije stati" osvojila je nešto manje od 50 posto glasova, a izbore u susjedstvu za DNEVNIK.hr komentirao je politički analitičar Žarko Puhovski.

"Znalo se unaprijed da će izbori biti značajni ukoliko Vučić izgubi, no na kraju su ispali - rutinski. On je jako dobro uhvatio bit populističkog funkcioniranja, a to je stalno pozivati narod ili puk u akciju odnosno izvođenje ljudi na mitinge i ulice. To je preuzela oporba, no doživjela je neuspjeh. Vučić je pronašao način da izvuče glasače iz kuća i dotjera ih na izbore. Izuzetak je bio Beograd gdje mu je trebala ružna prevara u dovođenju desetaka tisuća ljudi iz Republike Srpske od kojih mnogi nikad nisu niti bili nikad u glavnom gradu Srbije. Dakle, bilo je dosta manipulacija i izbornih prevara pa očekujem i naknadne reakcije", naglasio je Puhovski te dodao:

Pročitajte i ovo TRIJUMF ILI KRAĐA? Srbija je odlučila, potvrđena Vučićeva pobjeda: Dačić objavio fotografiju sa Schwarzeneggerom i poslao znakovitu poruku

"Vučić je uspio svoju populističku aktivnost konkretizirati novim izbornim uspjehom. To znači da je on u Srbiji i izvan nje onaj čovjek s kojim će se trebati razgovarati što je pozitivno za njega. Međutim, izborna pobjeda za njega ima i negativnu stranu. Naime, to što se ponovno ustoličio znači da će morati progutati gorku pilulu, a to je de facto priznavanje Kosova. Vjerujem da će to morati učiniti u narednih godinu dana. Stoga, postat će političar koji je izgubio tu, za Srbiju, važnu bitku."

Obraćanje Aleksandra Vučića - 2 (Foto: Vlado Kos/Cropix)

Oporba optužuje za prevaru

Oporba je optužila Vučića za prevaru i "neviđeno izborno nasilje". Ustvrdili su da je izdano 40.000 novih osobnih iskaznica za beogradske izbore, te da se glasače dovodilo u glavni grad Srbije, a "sabirni centar" bila je "Štark Arena" u koju su organizirano dovedeni glasači iz BiH. Za danas su najavili prosvjed u 18 sati.

"Pitanje je može li se kroz sustav doprijeti do istrage i osude koja bi rezultirala ponavljanjem izbora barem u nekim mjestima. To bi pokazalo da u Srbiji postoji barem ostatak vladavine prava. A Vučić će možda pokazati umješnost da utiša optužbe oporbe na način da negdje dopusti poništenje i ponavljanje izbora.", kaže analitičar.

Pročitajte i ovo REZULTATI IZBORA Oporba u Srbiji najavila prosvjed: "Izdano je 40.000 novih osobnih iskaznica za beogradske izbore"

Kad je riječ o tome na koji način će rezultati izbora u Srbiji utjecati na odnose te zemlje s Hrvatskom, Puhovski tvrdi da će se odnosi nastaviti na isti način kao dosad.

"Na tzv. donjem katu odnosi su odlični. Tu govorimo o gospodarskoj i kulturnoj suradnji, turizmu... A na gornjem katu će se ponovno dva do tri puta godišnje upriličiti međusobno optuživanje i podgrijavati stari arsenal. No, važno je što, za razliku od prije 30 godina, ljudi danas to shvaćaju kao dio rutine i folklora. Rekao bih da su države u mnogo lošijem odnosu nego spomenuti segmenti društva, a o čemu npr. svjedoče i nedavni nastupi srpskih glazbenika čiji opus ne preferiram."

Obraćanje Aleksandra Vučića - 1 (Foto: Vlado Kos/Cropix)

Koalicija s radikalima

Aleksandar Vučić mogao bi na lokalnoj razini koalirati s osuđenim ratnim zločincem Vojislavom Šešeljem, a burno je reagirao na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Marine Bešić Đukarić koja je inzistirala da pojasni kako u tim okolnostima misli poboljšati međususjedske odnose.

"Na lokalnim razinama nećemo graditi odnose s Hrvatskom. Bačka Topola i Niš neće da grade lokalne odnose s Hrvatskom. Kakve to sad veze ima sa surađivanjem s bilo kime, samo mi vi nemojte držati predavanje o ratnim zločincima", izjavio je Vučić.

Puhovski kaže kako Vučiću radikali na nacionalnoj razini nisu potrebni dok na koalicije na lokalnoj razini nitko izvana neće gledati.

Pročitajte i ovo nakon Bidenove večere VIDEO Predsjednik u šoku: Auto se zabio u njegovu kolonu! Naoružani agenti odmah krenuli u akciju

"S druge strane njegov stav je - baš ga briga kako će netko na to reagirati. On je došao od Šešelja i nikad se jasno nije distancirao od njega. Kad je Vučić bio u posjetu Hrvatskoj ljutio se na izjave u kojima se tvrdilo da mu je otac bio četnik. No, to nije niti bitno već je jedino važno to što je on bio četnik koji je huškao i Šešeljev dečko. Ali u novije vrijeme u mnogome se distancirao od Šešelja te se pokazao jako sposobnim političarem. Stoga mu bez obzira na sve neće bit problem koalirati s radikalima. Kao što niti nekima kod nas nije problem ratne zločince tretirati kao svece.", kazao je.

Aleksandar Vučić (Foto: Afp)

Među prvima koji su čestitali Vučiću bili su Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i Viktor Orban, mađarski predsjednik.

"Dodik mu se neukusno ulizuje, baš degutantno jer stajao mu je iza leđa. A Orban se profilira kao vođa europske populističke desnice i Vučić mu je tu bitan faktor. Želi stvoriti suverenističku Europu koja se protivi birokratskom Bruxellesu.", tvrdi Puhovski koji se osvrnuo i na jedno od najvećih iznenađenja izbora - kontroverznog pulmologa Branimira Nestorovića čija je lista ušla u Skupštinu Srbije.

On je postao popularan, čak i izvan Srbije, tijekom pandemije koronavirusa, koju je često komentirao vrlo bizarnim izjavama. Kao član kriznog stožera uplašenu javnost zbunjivao je svojim porukama, a jedna od najpoznatijih je ona da je koronavirus "najsmješniji virus u povijesti čovječanstva koji na Facebooku postoji"

Pročitajte i ovo lista kontroverznog liječnika Trijumf doktora koji je slao žene u epicentar zaraze: "To je najsmješniji virus u povijesti"

"Imao bi Nestorović i puno veću potporu da ljudi koji dijele ta mišljenja nisu ujedno i Vučićevi glasači. Tako bi i kod nas bi ravnozemljaši imali značajnu potporu da imaju više hrabrosti i političkog talenta. Iako tvrdi da neće s nikim koalirati to zapravo znači da podržava Vučića.", naglašava analitičar.

Ivica Dačić ispao je jednim od najvećih gubitnika te je, nezadovoljan rezultatima Socijalističke partije Srbije, najavio povlačenje s čela stranke.

"Mi ćemo ga najviše pamtiti po tome što je u nekoliko navrata prilikom posjeta ukrao šou hrvatskim političarima. U Srbiji nikad nije imao prvorazrednu ulogu, a pretjerana ambicija kad je najavio u kampanji da će biti premijer skupo ga je stajala. Poznat je i kao mali Sloba, a iako je kazao kako je spreman nastaviti suradnju Vučić i bez njega ima većinu. Ujedno, ugodno me iznenadio kad je pristojno kazao da nakon ovih rezultata treba mijenjati vodstvo stranke.", zaključio je Puhovski.