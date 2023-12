VIDEO Predsjednik u šoku: Auto se zabio u njegovu kolonu! Naoružani agenti odmah krenuli u akciju

Neobičan događaj iznenadio je u nedjelju navečer Joea Bidena i prvu damu Jill Biden. Naime, kad su nakon večere s osobljem izlazili iz predizbornog stožera u Wilmingtonu u Sjevernoj Karolini, jedan automobil zabio se u crni SUV koji je bio dio predsjedničke kolone vozila.

Police demanded that the driver open the door. It wasn’t clear whether the driver was responding. pic.twitter.com/4KqmJP7qNy

Dogodilo se to u trenutku kad je Jill Biden novinarima poželjela sretne praznike. Začuo se prasak nakon sudara automobila, a događaj je šokirao američkog predsjednika koji je zastao i pogledao prema raskrižju gdje se sve dogodilo.

A car collided with part of Biden’s parked motorcade tonight in Wilmington — it just rammed into an SUV that had closed down a street while Biden attended a campaign event.



The circumstances weren’t clear; Biden and the First Lady loaded into their vehicle and left. pic.twitter.com/M3kvbNGfCl