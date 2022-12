Talibani su u srijedu, prvi puta od ponovnog dolaska na vlast u Afganistanu, izvršili javno smaknuće, pogubivši muškarca osuđenog na smrtnu kaznu zbog ubojstva.

Javno smaknuće je izvršeno u Farahu, na zapadu zemlje, nakon što je prije nekoliko tjedana vrhovni vođa talibana, mula Haibatulah Akhundzada, naredio najstrožu primjenu islamskog zakona.

"Vrhovni sud je dobio naredbu da na mjestu javnog okupljanja u Farahu provede presudu - oko za oko, zub za zub", priopćio je glasnogovornik talibana Zabihulah Mudžahid.

Osuđenik Tadžmit, sin Ghulama Sarvara, osuđen je zbog ubojstva jednog čovjeka i krađe njegovog motocikla i mobitela, navodi se u priopćenju.

Također se navodi da je počinitelja zločina identificirala njegova obitelj te da je on potom i priznao zlodjelo. Nakon povratka na vlast talibani su obećali da će biti blaži u primjeni šerijatskog zakona, no ubrzo su se vratili rigidnoj i rigoroznoj interpretaciji vjerskog zakona, kao u vrijeme njihove prve vladavine od 1996. do 2001.

Vrlo strogo javno kažnjavaju silovanja, otmice ili preljub, obično amputacijom nekog organa ili kamenovanjem.