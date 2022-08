Prije točno godinu dana, talibani su se vratili na vlast u Afganistanu. Dan kada su zemlju napustile zapadne vojske predvođene Amerikancima, talibani su proslavili na svečanosti u Kabulu.

Prošla je točno godina dana od ponovnog uspostavljanja talibanske kontrole nad Afganistanom. Tada su pobjedu proslavili, a činjenicu da je zemlja u ekonomskom rasulu i prava stanovništvo značajno ograničena, nisu komentirali. Novinarka Jasmina Bojić je za Dnevnik Nove TV istražila kakvo je stvarno stanje u naciji.

Pobjedničko ozračje ne jenjava. "Jako smo sretni. Uvijek smo imali viziju slobodnog i bogatog Afganistana, i za to smo se borili više od 20 godina. Danas, kada gledamo rezultat naše borbe, kao da se ostvario san. Svi snovi i nade su se pretvorili u stvarnost zahvaljujući milosti Alaha", rekao je taliban Mullah Mujahid.



Talibanski dužnosnici okupili su se na službenoj proslavi. Kažu da je danas dan spasenja i slobode afganistanske nacije. A što kažu obični Afganistanci, osobito žene?



"Iskusili smo velike razlike u okviru jedne godine, osobito što se tiče gospodarstva. Ljudi žive ispod granice siromaštva, svi su snažno pogođeni siromaštvom i slabom ekonomijom, čak i oni kojima je nekad bilo dobro. Uz to, obrazovanje je drugi aspekt koji je teško narušen", rekla je stanovnica Kabula Homa Nazari.

Vraćaju se u kaos iz 90-ih: "Ovo što smo vidjeli pokazuje da se one stare navade režima vraćaju, i to pred očima svijeta"

Godina dana od pada Kabula: Žene u Afganistanu vraćene su stoljeće unatrag, djeca gladna odlaze na spavanje

"Prije točno godinu dana zapadnjačke vojske predvođene Amerikancima okončale su gotovo 20 godina dugo djelovanje u Afganistanu. Za sobom su ostavili tisuće ljudi, koji su pokušavali pobjeći pred naletom talibana. Rijetki su uspjeli", rekao je Mirwais Khan Amiri.

Procjenjuje se da u Afganistanu danas 24 milijuna građana živi u siromaštvu. Nema posla, nema hrane, djeca su pothranjena. Žene gotovo da i nemaju prava. No, čini se da ima nečeg drugog.



"Općenito smo sretni s Islamskim Emiratom. Sigurnosna situacija značajno se poboljšala, puno su na tome radili. Trenutačno ima nesigurnosti na nekim mjestima, ali osiguranje je pojačano u cijeloj zemlji. Bilo je svega nekoliko eksplozija u Kabulu", rekao je stanovnik Kabula Abdul Mateen.



Islamska država još povremeno izvede pokoji napad, no daleko je to od vremena kada su eksplozije bile svakodnevne. Barem prividna sigurnost, međutim, slaba je utjeha milijunima u međunarodno izoliranoj zemlji, koji nemaju što jesti.

