Humanitarna pomoć odaslana morskim putem: "300 kamiona s hranom trebalo bi ući u Gazu svakog dana"

Prvi put u više od pet mjeseci rata, brod natovaren hranom napustio je u utorak Cipar i zaplovio prema opkoljenom Pojasu Gaze čije je stanovništvo na rubu gladi, a Izrael nastavlja s bombardiranjem koje je odnijelo desetke života u posljednja 24 sata.

Dok stanovništvo na rubu gladi vapi za pomoći, brod španjolske nevladine organizacije Open Arms napustio je luku Larnaca, udaljenu oko 370 kilometara od Gaze. Plovi kroz humanitarni koridor koji su uspostavile Europska unija i još nekoliko zemalja.

Brod je natovaren s 200 tona hrane koje će po Gazi dijeliti američka organizacija World Central Kitchen čiji su timovi počeli graditi pristanište za istovar tereta.

After weeks of preparation, WCK’s Operation Safeena is underway. We dispatched almost 200 tons of food for Palestinians in need. The aid is sailing on the Open Arms boat and will be delivered to Gaza where our team is building a jetty to offload the shipment.#ChefsForThePeople pic.twitter.com/Zu1FSBNfeu