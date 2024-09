Prva osoba umrla u kapsuli za eutanaziju, švicarska policija uhitila nekoliko osoba

Švicarska policija priopćila je da je nekoliko osoba privedeno u ponedjeljak, te da su tužitelji otvorili istragu zbog sumnje na poticanje i pomaganje u samoubojstvu. Slučaj je otvoren nakon što je prvi put korišten Sarco. Radi se o kapsuli za potpomognutu eutanaziju koja je korištena prvi put, potvrdili su njezini tvorci.

Vjeruje se da je Amerikanka stara 64 godine prva osoba koja je u njoj umrla.

Sarco, kapsula za eutanaziju - 3 Foto: AFP

Kapsula za samoubojstvo Sarco dizajnirana je kako bi omogućila osobi unutra da pritisne gumb koji ubrizgava dušik u zapečaćenu komoru. Osoba bi tada trebala zaspati i umrijeti od gušenja u samo nekoliko minuta, piše Sky News.

Odvjetnička tvrtka obavijestila je tužitelje u kantonu Schaffhausen da se potpomognuto samoubojstvo koje je uključivalo korištenje kapsule Sarco dogodilo u ponedjeljak u blizini šumske kolibe u Merishausenu, navodi policija u priopćenju.

Žena koja je umrla u kapsuli navodno je patila od ‘vrlo ozbiljne bolesti koja uključuje jake bolove‘ i željela je umrijeti.

The Last Resort, švicarska tvrtka koja stoji iza Sarca, priopćila je 64-godišnjakinja umrla koristeći Sarco uređaj 23. rujna u 16.01 sati po srednjoeuropskom vremenu, te kako je supredsjednik tvrtke, Florian Willet, bio jedina osoba koja je prisustvovala njezinoj smrti, suprotno policijskim izvješćima.

Naime, nizozemske novine Volkskrant izvijestile su da je policija uhitila jednog fotografa koji je želio fotografirati korištenje Sarca te da je on zadržan u policijskoj postaji. Ujedno, objavili su fotografiju žene prije nego li je ušla u kapsulu smrti.

Doctor behind Sarco suicide pod is known as 'Dr. Death' and watched on live stream as American woman killed herself in forest with touch of a button https://t.co/abmy6VTkpp pic.twitter.com/cqzYlaUH5W — Daily Mail Online (@MailOnline) September 24, 2024

Švicarska ministrica unutarnjih poslova Elisabeth Baume-Schneider rekla je zastupnicima da Sarco nije legalan, piše France24.



"Samoubilačka kapsula Sarco nije legalna u dva aspekta. S jedne strane ne ispunjava zahtjeve zakona o sigurnosti proizvoda i kao takva ne smije se stavljati u promet. S druge strane, uporaba dušika nije kompatibilna sa zakonom o kemikalijama", kazala je Baume-Schneider.

Švicarski zakon dopušta potpomognuto samoubojstvo sve dok si osoba oduzme život bez "vanjske pomoći", a oni koji pomažu osobi da umre to ne čine iz "bilo kakvog sebičnog motiva", navodi se na vladinoj web stranici.

Izumitelj Sarca, Philip Nitschke, rekao je da je njegov uređaj radio točno onako kako je i dizajniran, rekavši da je omogućio mirnu smrt bez lijekova u vrijeme koje je osoba odabrala.

Članica savjetodavnog odbora i odvjetnica Last Resorta, Fiona Stewart, rekla je da The Last Resort cijelo vrijeme postupa prema savjetima svojih odvjetnika.

..an idyllic peaceful death in a Swiss forest where The Last Resort @tlrswiss used the Sarco device to help a US woman have the death she wanted..Lees dit artikel op de Volkskrant https://t.co/6DbKfmzYnC — Philip Nitschke (@philipnitschke) September 24, 2024

Several people have been detained following the use of a "suicide capsule," police in northern Switzerland said. https://t.co/bJGD9p3fc4 — Newsweek (@Newsweek) September 24, 2024









