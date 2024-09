VIDEO Rat do istrebljenja: Šire se snimke zračnog napada na Bejrut

Šire se snimke napada na Bejrut. IDF je potvrdio da je izveo žestok zračni napad na glavni grad Libanona.

Izraelske vlasti pozvale su civile putem SMS poruka, telefonskih poziva, radijskih prijenosa i internetskih stranica da se evakuiraju.

Hitni timovi raspoređeni na jug Bejruta nakon zračnog napada. Hitne službe odmah su poslane na teren nakon što je Izrael izveo zračni napad na Ghobairi, četvrt u Dahiehu, južnom predgrađu libanonske prijestolnice.

U međuvremenu, Hezbolahov medijski ured tvrdi da izraelske snage bacaju letke s "vrlo opasnim" QR kodom iz zraka iznad Libanona.

Hezbolahov ured za medije rekao je da Izrael baca letke s "vrlo opasnim" barkodom otisnutim na libanonskoj istočnoj dolini Bekaa, upozoravajući da bi skeniranje koda telefonom "povuklo sve informacije" s bilo kojeg uređaja.

Iz ureda za medije Hezbollaha nisu rekli je li još nešto napisano na letcima, navodi Reuters.

SkyNews piše kako izraelski borbeni avioni neprestano lete iznad južnog Libanona te da su njihovi novinari svjedočili nizu zračnih napada na gradove i sela. U jednom trenutku, na horizontu su se uzdizala tri velika stupa dima, jer su avioni pogodili nekoliko ciljeva u samo nekoliko minuta.

Navode i kako su čuli ispaljivanje Hezbolahovih raketa Fadi s juga prema sjevernom Izraelu, no zasad nije poznato gdje su završile.

U najnovijem izvješću o posljedicama izraelskih napada od ponedjeljka, libanonski ministar zdravstva Firass Abiad izjavio je da je 1835 osoba ozlijeđeno u napadima.

Libanonsko ministarstvo zdravstva potvrdilo je da je od ponedjeljka u izraelskim napadima poginulo 558 osoba. Među žrtvama je, prema riječima ministra zdravstva Firassa Abiada, 50 djece.

🚨BREAKING🚨 IDF: We attacked Beirut in a targeted manner Who did Israel take out? pic.twitter.com/MBTeN6Ay7j

BREAKING: Israel strikes in the heart of Beirut, Lebanon.



For the world with the short memory, it is not Israel that started this war. Hezbollah started launching rockets into Israel - dragging Lebanon into this. Israel fights terrorism. pic.twitter.com/GJesau4i1T