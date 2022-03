Večerašnje Provjereno posvećeno je ratu u Ukrajini i donosi izvještaj s ukrajinske granice s Poljskom, snimku dugotrajne evakuacije hrvatskih reportera iz Kijeva, kao i razgovor s ruskim tenisačem Andrejem Rubljovom čija je poruka mira odjeknula u svijetu.

Sve oči svijeta posljednjih su dana usmjerene prema Ukrajini. Stotine tisuća izbjeglica napušta svoj dom i odlazi u europske zemlje. U jednoj ruci drže osobne stvari, u drugoj vode djecu za ruku.

Reporterka Provjerenog Ana Malbaša provela je pet dana na poljsko-ukrajinskoj granici, mjestu na kojem je snimila bolne rastanke, prekrcane autobuse i vlakove pune onih koje je rat otjerao iz vlastite domovine.

Ruske granate prekinule su bezbrižno djetinjstvo mnoge ukrajinske djece, a među njima je i djevojčica Milana. Iz Ukrajine je pobjegla s majkom, dok joj je otac otišao u rat.

"Zašto su došli nama? Mi nismo išli njima! Bili smo u vlastitom domu, imali smo posao, djeca su išla u školu, odlazili smo na godišnji, radovali smo se životu. Sve se izokrenulo u jednoj noći!", prepričale su u suzama i strahu.

Provjereno: Rat u Ukrajini - 2 (Foto: Provjereno)

Priča poput njihove je na tisuće. Autobusi puni žena i djece napuštaju svoje domove, na graničnim prijelazima, u prihvatnim centrima, na kolodvorima – svi se samo žele smjestiti na sigurno, što dalje od bombi, helikoptera, tenkova. Među njima i 82-godišnja Marija iz Lutska. Doći do granice bilo joj je teško.

"Bolesna sam, padala sam pa su me ljudi dizali. Došla sam danas i čekam snahu s djecom. Bježimo zato što pucaju. Želimo ostati živi i zato bježimo", ispričala je.

Priča reportera Nove TV o evakuaciji pod ruskim napadom na Kijev

Dugotrajna evakuacija iz zemlje u kojoj bjesni rat postala je realnost i za hrvatske reporterske ekipe. Trebao je to biti samo jedan teren u nizu, jer nitko, pa ni oni nisu očekivali takav razvoj situacije.

Izvještavanje o napetostima u Ukrajini od bezazlenog se novinarskog zadatka za reportera Nove TV Ivana Čorkala, snimatelja Miroslava Bokana i ekipe N1 i RTL-a pretvorilo u trodnevno izvlačenje iz grada pod ruskim detonacijama.

U pola sedam ujutro, u hotelskoj sobi, probudila ih je sirena za znak opasnosti. "Svi se spuštamo u lobi, gledamo nacionalnu ukrajinsku televiziju gdje se obraća predsjednik Zelenski i kaže da je u tom trenutku došlo do invazije Rusije na Ukrajinu", priča Ivan Čorkalo za Provjereno.

Provjereno: Rat u Ukrajini - 5 (Foto: Provjereno)

"Ja i dalje ne očekujem, kao ni svi ostali, da će doći do napada na Kijev, izravnog. Međutim, do 10 sati informacije koje dobivamo, odnosno ono što osluškujemo, je da je ruska vojska već ušla u predgrađe Kijeva, a da su ruski diverzanti ušli u centar grada", dodaje.

Ono na što su najmanje bili pripremljeni, pričaju, su patnje i bolni rastanci obitelji kojima su svjedočili, poput situacije u kojoj očajni muškarac, njima - potpunim neznancima, povjerava petoro djece i moli ih da ih prevezu na sigurno.

"Što reći u tom trenutku? Uđite. I petero djece ulazi sa medvjedićima, igračkama, ruksacima. To je scena kad se djeca, koja nisu tako mala, pozdravljaju s ocem koji ih napušta, odlazi na prvu liniju bojišta. Tko zna hoće li se više vidjeti? To je... to je najgore od svega".

Provjereno: Rat u Ukrajini - 4 (Foto: Provjereno)

Ruski tenisač Rubljov u razgovoru za Provjereno: "Ratovi donose samo suze i patnju"

Stotine poznatih diljem svijeta jasno su rekli - zaustavite ludilo - i svoju su slavu kao i društveni utjecaj iskoristili na najbolji mogući način. Među njima je ruski tenisač Andrej Rubljev čija je poruka ispisana na kameri tijekom turnira odjeknula svijetom.

U razgovoru za večerašnje Provjereno poručio je: "Osjećam se dobro jer sam na neki sitan način, možda napravio nešto dobro. Već smo imali ratove i vidjeli smo da nisu donijeli ništa dobro – samo suze i patnju!"

