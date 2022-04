Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik jedan je od najbogatijih političara u Bosni i Hercegovini. Od poljoprivrede, građevinske i IT industrije, restorana i medija. Lokalni novinari i nevladine organizacije tvrde kako njegova obitelj ima prste u svemu. Za to vrijeme, šef iste obitelji javnosti pokazuje srednji prst. Reporterka Provjerenog Ana Malbaša bila je u Banjoj Luci i istražila za što se sve proziva i što posjeduje jedan od najbogatijih političara u BiH.

Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, jedan je od najbogatijih političara u BiH. Od poljoprivrede, građevinske i IT industrije, restorana i medija. Tamošnji novinari i nevladine organizacije tvrde kako "nema u čemu njegova obitelj nema prste“.

"On ima vilu u Beogradu, ima imovinu u Laktašima, stan, obiteljsku kuću, ima zemljište…", rekla je Renata Radić-Dragić iz Centra za istraživačko novinarstvo BiH.

"Neki govore o par stotina milijuna eura do par milijardi eura", istaknuo je glavni urednik portala Capital.ba, Siniša Vukelić. Dodik imovinu nije osigurao samo sebi, već i svojem sinu i kćeri zetovima, kumovima, itd.

"Gotovo da nema sektora u kojem ne postoji firma koja nije na ovaj ili onaj način povezana s obitelji Dodik. Od marketinških kompanija, softverskih kompanija, medija, poljoprivrednih firmi koje se bave uzgajanjem rakije, uzgajanjem voća…", pojasnila je Ivana Korajilić, izvršna direktorica Transparency international BiH.

Zbog sumnjivog porijekla novca otvorena je istraga. S godinama Dodikove vladavine nižu se i prijave za sukob interesa. Dodik je zaradio i sankcije od SAD-a i Velike Britanije. "Što se mene lično tiče, nek' svoje sankcije objese mačku o rep“, rekao je Milorad Dodik prije nekoliko tjedana.

Kupovina vile u Beogradu pod istragom

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine istražuje način kupovine vile Milorada Dodika u Beogradu. Radić-Dragić ističe kako je vila kupljena 2007. godine gotovim novcem te da je Dodik 2008. godine uzeo kredit i prikazao to kao kupovinu od kredita. Dodik je nedavno oko toga saslušan, nakon čega je stao pred novinare.

"Imam originalni ugovor koji sam u ovjerenoj kopiji, kako to zakon nalaže, predložio i predočio to njima i dao im. Ja mislim da je time otklonjena ta vrsta inkriminacije", rekao je tada Dodik. No, Radić-Dragić iz Centra za istraživačko novinarstvo BiH ističe kako ne postoji evidencija.

Provjereno: Sumnjiva imovina Milorada Dodika - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"On je na press konferenciji izjavio da to nije točno i da je kredit digao 2007., kada je i kupio vilu. Isto tako je izjavio da je 2008. napravio reprogram kredita i da se taj reprogram pokazuje u zemljišnim knjigama. Mi nemamo evidenciju da je on ikada postojao", rekla je Radić-Dragić.

Dodik se od svega ogradio istragom. "Naravno da vam to sada neću pokazati zbog istrage. Kada bude vrijeme, sve ćete dobiti jer ste zainteresirani za to", rekao je Dodik novinarima. Odnos njega i medija te bilo koga tko postavlja njemu škakljiva, a drugima zdravorazumska pitanja najbolje se odražava u njegovim postupcima. Tako je nedavno novinarima pokazao srednji prst.

Nitko ne zna koliko Dodik točno ima stanova

Portal capital.ba istražuje poslovanja i imovinu moćnika u Bosni i Hercegovini. Urednik portala, Siniša Vukelić, za Provjereno je pojasnio kako Dodik ima i više stanova, ali i da nitko ne zna koliko točno.

"On je rekao da je prije nego što je postao premijer kupio tih par stanova u Beogradu. Kasnije kada je kupio vilu koju će rentati na vrlo upitan način, rekao je da je prodao te stanove te da je nakon toga kupio vilu. Onda je rekao da te stanove nije prodao, pa da ima još uvije te stanove koje navodi u kartici. Dobiva se osjećaj da je on te stanove pet puta prodavao", istaknuo je Vukelić.

Provjereno: Sumnjiva imovina Milorada Dodika - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Dodikov sin Igor i kćer Gorica imaju više tvrtki. Jedna je pod povećalom javnosti još od 2008. godine. Riječ je o tvrtki Fruit Eco koja i danas posluje.

"On je po svojoj funkciji sjedio u kreditnom odboru investicijske banke koja je davala kredite poduzećima. Njegov sin tada je imao 18 ili 19 godina. Navodno je bio vlasnik firme koja se bavi uzgojem jabuka i dobio je tri milijuna maraka", pojasnila je Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency internationla BiH.

Na to se nadovezala Radić-Dragić koja je rekla kako pojedine općine RS-a, koje su isto aplicirale za ta kreditna sredstva, nisu mogle dobiti kreditna sredstva. "Istraga se vodi. Dodik ima sredstvo osumnjičenog", rekla je Radić-Dragić iz Centra za istraživačko novinarstvo BiH.

Transparency international prijavljivao je sukob interesa vezano za taj kredit, a nedavno iza dvije donacije.

"Prije svega se radi o restoranu njegove kćeri koji je sklapao ugovore s ugostiteljskim servisom Vlade RS-a. Zatim je tu firma njegova sina koja je dobovala poticaje. Samo tijekom prošle godine gotovo 400 tisuća maraka su dobile poticaj iz agrarnog fonda firme koje su u vlasništvu njegove obitelji", pojasnila je Korajlić.

Što je s tvrtkama koje nisu u direktnom vlasništvu Dodika

Tu su i tvrtke koje nisu u formalnom vlasništvu Dodika i njegove obitelji. Međutim, iste su im tvrtke, kažu za Provjereno sugovornici, jako bliske i dobivaju brojne javne poslove. Sadašnji gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, ranije je govorio da je više desetaka tvrtki povezano s obitelji Dodik.

"Neki su svoje živote sagradili na politici i imovinu izgradili na politici. Imovinu su izgradili od državnih jasli i para, ne samo svoju osobnu, nego i imovinu uže i šire rodbine", rekao je Stanivuković reporterki Provjerenog Ani Malbaši.

Integral inženjering koja se bavi građevinskim poslovima i IT tvrtka Prointer su samo neke od tvrtki za koje se spominje da su pod utjecajem obitelji Dodik, a da neprestano prolaze na javnim natječajima. "Priča se da su oni zapravo potisnuli neke vlasnike kompanija da im prepuste tu djelatnost", pojasnio je Stanivuković.

Provjereno: Milorad Dodik - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Integral inženjering“ je gradio autoput Banja Luka – Gradiška. Sumnjalo se da su ti radovi preplaćeni, kao i oni na zgradi Vlade RS-a. Državna agencija za istrage i zaštitu je, podsjeća Ivana Korajlić, formirala izvještaj o tome.

"Izvještaj je proslijeđen tužiteljstvu i od tog trenutka je on počeo pričati o referendumu i ukidanju nadležnosti suda BiH i Tužiteljstva BiH", upozorila je Korajlić. Prema podacima do kojih je došlo Provjereno putem servisa Acta.ba, tvrtka Prointer je od 2015. godine kada je osnovana osvojila više stotina natječaja u BiH, najviše u Republici Srpskoj.

Provjereno: Sumnjiva imovina Milorada Dodika - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Dobiva na desetina milijuna eura s najvećim državnim institucijama. Od porezne uprave, MUP-a, zdravstvenog sektora. U kojoj je njegov sin i sam zaposlen kako je Dodik rekao", rekao je Siniša Vukelić.

Dodik se zbog korupcije i sumnji na izvlačenje novca iz javnih institucija našao pod sankcijama SAD-a. Pod sankcijama je i Alternativna televizija. Prema acta.ba, iza Alternativne televizije i iza nove televizije UNA TV, stoje isti ljudi kao iza tvrtke Prointer. U javnosti se spominjalo da je iz projekta UNA TV Igor Dodik, iako se ne spominje formalno prema sadašnjim podacima acta.ba.

Reporterka Provjerenog Ana Malbaša pokušala je stupiti u kontakt sa sinom Milorada Dodika. Dozvolio je da Provjereno prenese ono što je kazao – opovrgnuo je da ima desetke kompanija te je istaknuo da su sve kredite dobili po zakonu, a da su sve optuže na račun njegove obitelji zlonamjerne.

Provjereno: Igor Dodik Foto: DNEVNIK.hr

"Sada radim s odvjetnicima na tužbi koja će ići prema američkom ambasadoru koji je rekao da je Milorad Dodik preko Alternativne televizije koruptivnim radnjama izvlačio novac za svoju djecu. Kakve su to koruptivne radnje i kakav sam ja to prihod imao od Alternativne televizije s kojom nemam veze. Nemam veze ni s UNA TV. S obzirom da američki ambasador ima imunitet u BiH, tražim način kako da ga tužim u SAD-u. Uvijek se ista priča pojavi pred izbore u BiH", istaknuo je Igor Dodik.

"Nemamo obiteljske, kumske i slične veze"

Provjereno je upit poslalo i tvrtkama koje se vežu uz Igora Dodika i njegova oca Milorada. Integral inženjering među ostalim je odgovorio da poslove ne dobivaju, već realiziraju po zaključenim ugovorima nakon prethodno provedenih postupaka, u velikom broju međunarodnih. Istaknuli su i da nemaju financijske , ugovorne, obiteljske, kumske ili slične veze.

Nakon sankcija SAD-a, Dodik i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović našli su se pod sankcijama Velike Britanije i to zbog narušavanja legitimnosti i funkcionalnosti BiH pod pokroviteljstvom Vladimira Putina. Time mu se brani putovanje i zamrzava imovina.

"Što se tiče ovog britanskog smrada ambasadora koji je toliko učinio, ovo su njegove sankcije. Niti sam mislio ići u London, nisam bio tamo deset godina, niti imam što tamo tražiti, niti me boli…niti mi je stalo do toga što oni misle", rekao je Dodik prije nekoliko tjedana te je dodao kako oni koriste svoju nemoć da se obračunaju s Putinom.

"A onda je nakon najavljenih sankcija Dodik kazao da ima informacije da se planira njegova otmica. Nakon što su se pojavile informacije da bi sigurnost Milorada Dodika mogla biti ugrožena, ispred Vlade RS-a stoje borbena vozila", istaknula je reporterka Provjerenog Ana Malbaša.

Politička analitičarka Tanja Topić smatra da je priča o otmici zapravo spin.

"Mislim da na ovom prostoru na kojem on suvereno vlada i suvereno kontrolira sve institucije, da je vrlo teško povjerovati u takav scenarij da bi ga britanski obavještajci ili obavještajci neke druge zemlje uhitili, oteli i citiram 'oduzeli i pokupili iz njegovog doma' čarape, sav neki taj materijal koji ne znam u koje svrhe bi trebao poslužiti u ovom kontekstu obavještajnog rata", rekla je Topić.

Provjereno je zatražilo intervju s Miloradom Dodikom, ali odgovor nije stigao. Pred kamere je stao njegov savjetnik za unutarnju politiku i glasnogovornik njegove stranke SNSD, Radovan Kovačević.

"Ono što mogu reći jest da su te informacije izuzetno ozbiljne i da dolaze sa više adresa. Ne mogu govoriti o tome koje su to adrese“, rekao je Radovan Kovačević, savjetnik Milorada Dodika.

Komentirao je i sumnje u pogodovanja tvrtkama Dodikove obitelji.

"Kada govorite o čovjeku koji je izašao kao pobjednik u 12 izbornih ciklusa, koji bez obzira na sve te tvrdnje koje konstantno postoje od predstavnika jednog dijela međunarodne zajednice, od predstavnika sarajevske, bošnjačke politike da je u pitanju kriminalac, da je u pitanju netko tkoe sve što radi, radi samo kako bi od toga imao nekakvu osobnu korist, onda vam je jasno da je sve to u svrsi političke borbe protiv Milorada Dodika", rekao je Kovačević.

Ne samo da ne vidi ništa sporno u imovini Milorada Dodika, već drži da o njegovoj sudbini trebaju odlučivati pravosudne institucije Republike Srpske.

"Na silu i uz ogroman politički pritisak, u prvom mjestu SAD-a napravljena je jedna umjetna, neustavna institucija koja se zove Tužiteljstvo BiH i koje je od početka djeluje na jedan potpuno neobjektivan način“, istaknuo je Dodikov savjetnik.

Burno u Banjoj Luci

Prije dva tjedna još jednom se prosvjedovalo u Banja Luci, srcu Republike Srpske, kako bi se obranio taj dio BiH. Ovaj put je razlog obrana državne imovine. Ona privatna imovina Milorada Dodika nakon njegovog saslušanja u Tužiteljstvu BiH pala je u drugi plan.

"Zapravo, rekla bih da je to model ponašanja i održavanja na vlasti etnonacionalista. Mobilizrali su građane, odnosno pripadnike etničkih zajednica tako da su oni ti koji štite njihove interese, a za to vrijeme su se enormno bogatili", pojasnila je politička analitičarka Tanja Topić.

"Ovo je samo jedna vrsta spina gdje se od početka predstavlja da neki strani špijuni tu djeluju protiv njega osobno, a ne zapravo da on svojim ponašanjem, svojim postupanjem, svojim izjavama, kriminalom itd., je zapravo i doveo do tih sankcija", rekla je Ivana Korajlić.

Sankcije, istrage, prijave… I niti jedna pravomoćna presuda niti drastičan pad prihoda Dodika i njegove obitelji, ali niti pad podrške građana Republike Srpske sve ove godine. Milorad Dodik je i dalje lider Srba u Bosni i Hercegovini.

