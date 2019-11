Kada ga je rodila, nisu joj ga dali u naručje. Brzo su ga odnijeli, rekavši joj da ga ni ne gleda. Davali su mu manje od 1 posto šanse da preživi, a ako slučajno preživi, njezin će sin imati tešku retardaciju. To su joj rekli. Oni očito nisu vjerovali u čuda, u snagu majčine ljubavi. Njezin je sin, ne samo preživio i pobijedio sve izglede, već je u medije dospio kao nadahnuće.

Gluhonijemi dječak Luka, koji ne može treptati, čak i spava otvorenih očiju jer ih ne može zatvoriti, podsjetit će vas da u životu nikada ne treba odustati. Oni koji ne vide dalje od očiju rugaju mu se da mu je glava poput sijalice, da izgleda kao čudovište drekavac. Znate koga smo mi vidjeli? Preslatkog malog šarmera koji je već s četiri godine toliko puta pobijedio život.

Uz Luku, kaže mama Sanja, uvijek ima razloga za smijeh. No prije četiri godine, onoga dana kada se Luka rodio, njezin je svijet na trenutak stao. Bila je to Sanjina treća trudnoća. Sasvim uredna, uz redovite kontrole, bez ikakvih problema. Osim što sestri Nini nije baš bilo po volji što će umjesto seke koju je silno željela, ipak dobiti brata.

Umjesto radosti – briga

Sanja Kusovac, Lukina mama, kaže da je porod bio jako težak. Da je uopće ostave u bolnici, priznaje, glumila je da je jako boli. Bila je već u 42. tjednu trudnoće, a kada je konačno rodila, umjesto radosti nastupila je briga. ''Onog trenutka kad se rodio doktorica me je sklonila natrag i rekla je nemojte gledati. Babica koja ga je sređivala samo ga je pokupila u pelenu i pobjegla s njim'', priča Sanja.

Ostala su samo pitanja na koja dugo nije dobivala odgovore. Uplašena i sama, dočekala je pedijatricu i riječi koje niti jedna mama u tim trenucima ne želi čuti. ''Rekla je: 'Eto, znate, on ima zatvoreno oko, ali on ima oko.' Ima rascjep mekog sekundarnog nepca, udahnuo je plodnu vodu, ostao je bez kisika. Morali su ga intubirati, ima loše modelirano uho, nisko usađene uši i da je asimetričan. Vjerujte, u tom trenutku ja nju više ništa nisam čula. Ona je mogla pričati, ja sam samo počela plakati i to je bilo to'', govori Sanja.

Luka s majkom u kuhinji (Foto: Dnevnik.hr)

Mjesec se dana sa svojih nešto više od dvije i pol kile Luka u inkubatoru borio za život. A dijagnoze i problemi samo su se nizali. ''Da ne čuje, to me dotuklo. Psihički me prilično dotuklo'', rekla je Sanja. No nije si mogla dopustiti da klone jer kod kuće su bili Filip i Nina.

Zašto se Luka nije rodio kao zdrava beba kako su joj svi pregledi tijekom trudnoće potvrđivali. ni danas sa sigurnošću ne zna. No u njegovoj je krvi pronađen citomegalovirus. ''On inače daje gluhoću kod beba. Daje 99 posto smrtnosti na samom porodu i daje mentalnu zaostalost'', objašnjava Sanja Kusovac.

Obična prehlada u prvom tromjesečju trudnoće vrlo je vjerojatno, kaže Sanja, krivac za sve. ''U jednom trenutku sam rekla Lukinom tati, možda sam loša što ovo kažem, ali ako će ne znam što biti, ako će njemu biti teško u životu, ako će se mučiti i on i mi s njim, možda je bolje da ga dragi Bog uzme. Vjerujte, jesam u jednom trenutku to rekla'', govori Sanja. Riječi su to koje danas sebi teško može oprostiti, danas kada je Luka svima pokazao da su čuda moguća.

Cijela obitelj uči znakovni jezik

Brata i sestru Luka obožava, a lopta je opsesija. No ipak malo više od lopte, kaže Nina, voli kada se igraju doktora. Problema u komunikaciji nemaju. Svi u obitelji uče znakovni jezik, a Luka ionako svima jasno daje do znanja i što želi i što treba. Šarmer je kakvom je teško odoljeti. U to se iz prve ruke uvjerila ekipa Provjerenog.

Bit će on što god poželi, kaže seka Nina. Ponekad joj, priznaje, dosađuje dok uči, ali to je ionako posao mlađeg brata. 'Pa poseban je po tome što… Eh, kako da vam kažem... Izborio se sa svim i ni jednom nije pustio suzu'', priča Nina o svom bratu. No cijelo je more suza, kaže Sanja, ona već davno isplakala. I to ne zbog Lukine bolesti, već zbog onoga što on ne može.

''Ima situacija i bude mi teško, ali nekako meni je bitno da njemu nije teško, iskreno. On je dijete koje ne čuje, pa ne čuje što mu se kaže, uputi možda neka ružna riječ. Meni je bitno da njemu nije teško'', govori kroz suze mama Sanja i kaže da njenom Luki govore da liči na drekavca. ''Da ima glavu kao sijalica ili da mu je kao palačinka'', kaže Sanja.

Luka crta (Foto: Dnevnik.hr)

Trenuci su to u kojima je gluhoća prednost, a ne mana, u kojima je štit od zlih jezika, čuvar djetinjstva, bezbrižnosti. Kako će se sa svime nositi kada malo naraste, ova mama ne želi ni razmišljati. Na Lukinome licu emocije je ionako teško pročitati.

Uza sve probleme tu je i potpuna paraliza desne strane lica zbog koje Luka ne trepće i ne može zatvoriti kapke, ni onda kada spava. Zbog toga mu se oko jako suši i podložno je infekcijama, ali sada je, kažu, puno bolje nego prije.

U specijalnoj školi Radivoj Popović u Zemunu Luka ide u vrtić, odnosno školicu u kojoj uči znakovni jezik. Iako ima ugrađenu pužnicu, ona mu, nažalost, ne pomaže. Stručno se to kaže da nema odaziva. Luka i dalje ne čuje. U svemu što rade Luka s oduševljenjem sudjeluje. Što Luka naumi, Luka i dobije kroz šalu kaže defektologinja Helena Otašević. Velika je maza, ali i vješt manipulator. ''Inače sam jede, sam ulazi, traži, zna reći što želi, koliko želi, na koji način da jede. Potpuno je samostalan'', kaže Helena.

Luka je, ustvari, pobjednik

Kamera mu je itekako draga, a da voli publiku dobro zna i Mirna Stojnić, Lukina logopetkinja. ''Tu zna biti i po 10, 15 ljudi kojima se on lijepo predstavi, sve ih pozdravi. Kad odradi svoj zadatak, onda se okrene pa im pokaže da mu treba pljesak i oni mu plješću'', priča Mirna. Ona s Lukom vježba vokalizaciju i pred njima je još puno posla, ali Mirna u njega ne sumnja niti trenutka. Društvo u kojem živimo pak, sasvim je druga priča kaže.

''Svatko od nas može krenuti od sebe i zapravo u pojedincu je snaga. Svatko tko krene od sebe i pogleda sebe i malo se otvori, mislim da na taj način možemo da napravimo ono što je dobro za njih'', govori Mirna. I da napravimo ono što je dobro za nas, ono što pomiče granice, što nas čini otvorenijima, boljima. Ono zbog čega u Luki nećemo vidjeti dječaka s deformiranom glavom i slušnim aparatićem na uhu, čudaka koji spava otvorenih očiju, drekavca. Ono zbog čega ćemo u njemu vidjeti borca, heroja koji je pobijedio sve crne prognoze, mališana zarazne energije. Jednostavno – pobjednika.

