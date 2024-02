VIDEO Prosvjednici bacaju molotovljeve koktele na zgradu albanske vlade: Optužuju premijera za nepotizam i korupciju

Oporbeni prosvjednici gađali su u utorak zgradu albanske vlade molotovljevim koktelima i kamenjem, optužujući državne dužnosnike za umiješanost u organizirani kriminal i korupciju nakon što je njihov čelnik stavljen u kućni pritvor.

Tisuće su se okupile ispred sjedišta vlade u glavnom gradu Tirani dok su pripadnici interventne policije bili pozvani da ograde ured premijera Edija Rame. Zasad nema izvješća o ozlijeđenima, ozbiljnoj šteti ili uhićenjima.

#Opposition protesters hurl petrol bombs at #Albania government building#Tirana #protest

The main opposition Democratic Party accuses #Rama of nepotism and corruption which it says are prompting many young people to emigrate for a better life in western Europe. pic.twitter.com/o7bV29HGyM