Detalji likvidacije ruskog pilota koji je pobjegao od Putinovog režima: Pronađen mrtav s nekoliko rana od vatrenog oružja

Šef ruske obavještajne službe SVR Sergej Nariškin rekao je u utorak da je pilot koji je vojnim helikopterom pobjegao u Ukrajinu i koji je navodno ubijen u Španjolskoj prošlog tjedna moralni leš.

"Ovaj izdajica i zločinac postao je moralni leš u trenutku kada je isplanirao svoj prljavi i strašni zločin", izjavio je Nariškin. Pritom nije potvrdio niti opovrgnuo bilo kakvu rusku umiješanost u smrt pilota Maksima Kuzminova.

Kremlj je u utorak priopćio da nema nikakvih informacija o smrti Kuzminova.

Pilot je odletio svojim helikopterom Mi-8 još u kolovozu u Ukrajinu. Tada je rekao da se protivi ruskoj vojnoj ofenzivi.

Španjolski mediji izvještavaju da je Kuzminov pronađen ubijen u Villajoyosa na jugu zemlje gdje se preselio nakon što je dobio ukrajinsko državljanstvo jer je promijenio stranu.

"Prošlog utorka osoba je pronađena mrtva s nekoliko rana od vatrenog oružja u Villajoyosi. Tijekom istrage utvrđeno je da bi identitet koji je ta osoba koristila mogao biti lažan. Guardia Civil pokušava potvrditi njegov identitet", rekla je glasnogovornica španjolskog ministarstva unutarnjih poslova za AFP, prenosi CBS News.

Da je preminuo potvrdio je i glasnogovornik ukrajinske glavne obavještajne uprave. Nije iznosio pojedinosti njegove smrti.

U listopadu prošle godine ruska državna televizija izvijestila je da je ruska obavještajna agencija GRU dobila naredbu da eliminira Kuzminova.

Ruski pilot služio je u 319. zasebnoj helikopterskoj pukovniji baziranoj u ruskom dalekoistočnom Primorju. Dvojica njegovih kolega iz helikoptera su ubijena kada su pokušala pobjeći nakon što je njihov helikopter sletio u Ukrajinu.

Kuzminov se pojavio i u ukrajinskom propagandnom videu koji je u rujnu objavila ukrajinska obrambeno-obavještajna agencija pod nazivom Srušeni piloti Rusije.

Savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko objavio je taj videozapis, a u njemu pilot govori: "Nitko ne želi ovaj rat. Vidjet ćete kada Ukrajina pobijedi, to je samo pitanje vremena".

