Više tisuća kosovskih Srba prosvjedovalo je u Štrpcu zbog napada na dječaka srpske nacionalnosti.

Tisuće prosvjednika su se okupile nakon napada na dječaka i mladića srpske nacionalnosti, na koje je prije dva dana pucao kosovski vojnik u civilu. Prosvjednici poručuju da je cilj kosovskog premijera iseliti Srbe, te naglašavaju da se neće predati. NATO savez je, inače, odbio zahtjev predsjednika Srbije za povratkom tisuću pripadnika srbijanske vojske na Kosovo.

KFOR odbacio zahtjev Beograda za povratak srpske vojske i policije na Kosovo, Vučić poručuje: "Očekivali smo ovakav odgovor"

VIDEO Iz auta otvorena rafalna paljba na dječaka i mladića dok su nosili badnjak, odmah izbili neredi

"Pa to je velika bruka i sramota. Da se na naš pravoslavni najveći praznik, rođenje Kristovo, znači na Badnji dan da se uradi to. To može samo neki monstrum ili poremećena osoba. To normalan čovjek ne bi uradio nikada", rekao je Srećko Filipović, stanovnik Štrpca.

