Zašto je od odvjetnice postala političarka? Zašto voli kuhati sa svojim dvjema djevojčicama? Koliko joj je u životu važna glazba? Sve to i još ponešto o Daliji Orešković je u rubrici "Razotkrivanje" otkrila Barbara Štrbac.

Dalija Orešković je od odvjetnice i predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa postala saborska zastupnica. Kako joj je to pošlo za rukom, otkrila je reporterki Barbari Štrbac u rubrici "Razotkrivanje".

"Politika je uvijek gladna novih lica. Stvorila se neka klima u kojoj ni sama nisam bila svjesna da sam kao kuhana žaba. Malo po malo su ljudi tražili da nešto komentiram, da dam neki širi intervju koji izlazi izvan okvira onoga što sam radila u Povjerenstvu", rekla je.

"Svaki javni istup bio je korak prema nečemu u što nisam ni namjeravala ući, a bila sam potpuno nesvjesna što politika jest pa sam doživjela par udaraca. Meni se čini da sam danas čvršća i jača baš zato što sam doživjela nekoliko uzastopnih poraza i preživjela ih", dodala je.

Iako priznaje da nije vješta kuharica, dodaje da je njezinim dvjema kćerima važno da zajedno kuhaju.

"To nikada ne ispadne kako treba, ali ispadne ukusno i ispadne veselo. Mislim da je zapravo u tome i suština, u tom vremenu napravimo takav kaos da je to: 'Ajme, meni.'. Ali, to njihovo veselje je nemjerljivo", rekla je Orešković.

Saborska zastupnica je s reporterkom Dnevnika Nove TV sjela i za klavir. Nije, rekla je, dugo svirala i svi koji idu u muzičku školu će zbog njezine svirke "umirati od smijeha", ali je uz svoj klavir vezana budući da joj ga je poklonio otac.

"Kroz glazbu čovjek izražava emocije i stanja koja možda želi prikriti pred drugima, ali onda neka pjesma, neki Balašević, to zna sročiti i otpjevati", rekla je.

Štrbac ju je zatim pitala ima li on pjesmu za svaku situaciju, na što je Orešković odgovorila: "Samo za moju nema. To mu možda zamjeram – što je otišao na onaj svijet, a nije se sjetio napisati pjesmu koja opisuje ono kroz što sam ja u životu prošla."

Više o privatnom životu i karijeri Dalije Orešković možete pogledati u videoprilogu rubrike "Razotkrivanje" na vrhu članka.

