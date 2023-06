Novi udarac: Ukrajina pogodila ključni most između kopna i Krima

Vladimir Saldo, guverner Hersona kojeg je imenovala Rusija, rekao je da je cesta oštećena, ali nema izvještaja o žrtvama. Ukrajina je raketom pogodila most Čongar koji povezuje dijelove regije Herson pod ruskom kontrolom s poluotokom Krimom.

Rekao je da su projektili Storm Shadow vjerojatno korišteni za napad.

The occupying authorities of #Crimea report about a strike on the Chongarsky bridge by the Armed Forces of #Ukraine.



Collaborator Saldo said that on the border of the Kherson region with the Crimea, Storm Shadow missiles damaged several bridges. pic.twitter.com/IQ7dLmHOdq