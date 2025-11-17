Proizveden posljednji primjerak kultnog modela: U povijest odlazi nakon 27 godina i milijuna prodaja

Proizvodnja legendarnog Fordova modela službeno je završila nakon gotovo 30 godina.

Posljednji primjerak Ford Focusa izišao je s proizvodne trake nakon što je marka objavila planove za fokusiranje na električna vozila. Ford je još 2022. najavio odluku o ukidanju, a model je službeno napustio proizvodnu liniju ovog mjeseca pa se kulti model prestaje prozivoditi nakon 27 godina i 12 milijuna prodanih primjeraka.

Vijest su na društvenim mrežama podijelili Fordovi zaposlenici, kada je posljednji Focus izašao s trake u subotu, 15. studenoga, izvijestio je The Sun. Ovaj dugovječni obiteljski model ukinut je jer Ford želi ubrzati prijelaz svoje europske ponude na električne modele.

Focus su sada praktički zamijenili modeli Explorer i Capri, par električnih modela slične veličine koji se temelji na arhitekturi Volkswagen Grupe.

Potez također označava veliku prekretnicu za tvornicu Focusa u Saarlousu u Njemačkoj, koja nakon 45 godina prestaje proizvoditi automobile. Ford je ranije rekao da nema planove za proizvodnju novog modela u Saarlousu, ostavljajući budućnost pogona neizvjesnom. Legendarni automobilski brend još nije najavio potencijalne kupce za lokaciju.