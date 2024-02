Stručnjak objasnio što za Ujedinjeno Kraljevstvo i njihovu politiku znači bolest Charlesa: Ne treba isključiti jednu opciju

Kralju Charlesu dijagnosticirana je oblik raka uslijed pregleda tijekom liječenja povećane prostate. Iz Buckinghamske palače dodali su kako nije riječ o raku prostate, ali druge detalje nisu iznosili.

A je li moguće da se kralj povuče, i prijestolje prepusti sinu otkrio nam je profesor i stručnjak za odnose s javnošču Božo Skoko.

Profesor je objasnio na što će sve utjecati bolest kralja Charlesa.

"Pa mislim da sam kralj Charles nije imao preveliku aktivnu ulogu na svome tronu, mislim da je na određeni način svoju ulogu doživio kao prijelazno rješenje. Ako uzmemo u obzir godine s kojima je stupio i pogledamo njegovu formu i energiju od stupanja na dužnost vidimo da je on nastojao smanjiti sve mguće aktivnosti na najmanju mjeru.

Ako pogledamo protekle mjesece vidimo da je on bio relativni ne vidljiv pojavljivao se samo tamo gdje je morao, jako puno aktivnosti je prenio na ostale članove obitelji tako da će tu najviše njegova protokolarna uloga patiti. Ovom objavom on je dao dodatno do znanja da ga na neki način ostave na miru i da samo treba obavljati ono što je najnužnije", rekao je Skoko.

Značajnu ulogu imat će William

Postoji više mogućnost što će uslijediti. Jedna je i prepuštanja trona na koji je Charles toliko dugo čekao.

"Pa mislim da je nekoliko opcija sada na raspolaganju. Prije svega on će smanjiti aktivnosti jer samim time je najavio da kreće s liječenjem gdje treba biti posebno fokusiran na svoje zdravlje. Značajniju ulogu će imati princ William i ono što se dugo očekivalo i ranije da će on abdicirati i neče uopće preuzeti krunu.

Vidimo da je dugo čekao na taj tron i da ga je priglio, ali ovisno sve i o zdravstvenom stanju. Opcija je da možda prepusti tron svom sinu princu, ali u ovome trenutku mislim da bi bilo preuranjeno bilo što nagađati", smatra Skoko.

Njegovo stanje moglo bi utjecati na sveopću politiku Ujedinjenog Kraljevstva.



"Mislim da je kraljevska obitelj ionako simbol, kraljevska obitelj na neki način ima samo jednu formalnu simboličnu ulogu. Međutim ono što je iznimno važno je to što je on pokazao jedno potpuno novo razdoblje, a to je jedna velika transparentnost jer ako pogledamo prethodna iskustva onda vidimo da se puno toga tajilo, puno toga s odgodom objavljivalo i ovo je veliki iskorak, on je time pokazao jednu odgovornost i prema naciji i prema državi", izjavio je Skoko.

Pokazali transparentnost

Palača je ovakvim istupom i obznanom da je kralj bolestan napravila veliki korak naprijed, naglasio je Skoko.

"Iako nisu išli s detaljima ja smatram da je ovo golem iskorak samim time što su oni pravovremeno obavijestili javnost. To se tiče i privatnosti samog kralja, rušenja mnogih tabua koji su bili prethodnih godina prema tome iako nema detalja smatram da je ovo iznimno značajan iskorak", izjavio je.

Kralja će liječiti najbolji liječnički tim, a postoji mogućnost da će sve biti obavijeno velom tajnosti.

"Mi znamo da je puno toga obavijeno velom tajnosti. I da imaju na raspolaganju najbolji liječnički tim kao što je imala njegova majka. Naravno da će puno toga biti daleko od očiju javnosti", rekao je Skoko.

Odnos s Harryjem bespovratno narušen

U poslijednje vrijeme kraljevsta obitelj ne stoji baš najbolje s zdravljem. Nedavno je i princeza Kate bila u bolnici.

"Ali vidimo da je tu daleko veća tajnovitost kada je u pitanju princeza da nisu bili baš tako transparentni. Zato će biti zanimljivo vidjeti sada u kojoj mjeri će se iznositi detalji o bolesti odnosno liječenju same princeze budući da je evo kralj podigao ljestvicu transparentnosti nešto više", naglasio je profesor.

Prince Harry najavio je posjet svom ocu, no Skoko smatra da će se njihov odnost teško moći izgladiti.

"Pa teško da će stvoriti sklad. U svakom slučaju ovo je jedna prilika za zbližavanje, međutim previše je palo teških riječi i previše je napravljena distanca između kraljevske obitelji i Harrija tako da na ljudskoj razini da, ali što se tiče formalnih titula i odgovornosti mislim da su tu postavljene čvrste distance koje će ostati i dalje", zaključio je Božo Skoko.

