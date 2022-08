Finska premijerka Sanna Marin suočila se s oštrim kritikama i pozivima na testiranje na droge nakon što se videosnimka njezine divlje zabave s prijateljima proširila društvenim mrežama.

Finska premijerka Sanna Marin na videosnimci koja je procurila na društvenim mrežama pleše i pjeva s prijateljima.

Uz video se navodi kako se radi o javnim osobama u Finskoj te da se čuje u pozadini da njezini prijatelji spominju kokain.

Finland’s 36-year-old Prime Minister Sanna Marin loves to party.



In new video released Wednesday, the PM is seen dancing and singing. Friends in the background can be heard shouting about cocaine. pic.twitter.com/JdZd6LOxKp