Finska premijerka Sanna Marin bila je danas u radnom posjetu Hrvatskoj, a prilikom posjeta Pantovčaku snimljena je kako sama razgledava umjetnine dok je čekala hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića.

Iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske oglasili su se nakon što su mediji prenijeli kako je finska premijerka Sanna Marin morala čekati predsjednika Zorana Milanovića na Pantovčaku.

Reagiranje prenosimo u cijelosti:

"Dio medija prenosi, bez ikakvog utemeljenja i provjere, netočnu i zlonamjernu informaciju kako je predsjednik Republike Zoran Milanović kasnio na sastanak s predsjednicom finske Vlade Sanne Marin, odnosno kako je ona zbog toga morala čekati Predsjednika Republike.

Posjet finske premijerke Uredu predsjednika u cijelosti je, u svakom detalju – od dočeka, do zajedničkog fotografiranja - odrađen prema jasnom, dugogodišnjem državnom protokolu kakav se uvijek primjenjivao i primjenjuje prilikom takvih posjeta. Svi predstavnici medija koji godinama prate takve susrete uvjerili su se u to.

Jedina odstupanja od protokola danas bila su: prvo, kašnjenje predsjednice finske Vlade koja je u Ured predsjednika Republike stigla gotovo pola sata kasnije nego što je bilo dogovoreno (a što je doista rijedak slučaj, ali se događa); i drugo, jedini put do sada dogodilo se da gost (finska premijerka danas) Predsjednika Republike nije pričekao na za to predviđenoj poziciji, ispred zastava, kao što su to učinili baš svi dosadašnji gosti u Uredu predsjednika Republike.

Bez obzira na njezino kašnjenje i odstupanje od protokola, službeni doček i predstavljanje izaslanstava, kao i sastanak odrađeni su apsolutno prema uobičajenoj praksi. Tvrditi drugačije, pogotovo kada to čine pojedinci koji danas uopće nisu bili u Uredu predsjednika Republike, samo pokazuje zastrašujuću nezainteresiranost za činjenice i spremnost da pod svaku cijenu sramote institucije svoje države", piše u reagiranju koje potpisuje glasnogovornik Nikola Jelić.