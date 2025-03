Justin Trudeau održao je emocionalan i prkosan govor tijekom jednog od svojih posljednjih govora prije nego što odstupi s dužnosti.

Naime, njegova stranka birala je novog čelnika koji će postati premijer po automatizmu.

Justin Trudeau, je najavio ostavku početkom siječnja, nakon gotovo deset godina na vlasti, a naslijedit će ga Mark Carney.

Zemlju potom čekaju novi izbori najkasnije do listopada.

Justin Trudeau je brišući suze tijekom govora rekao:

"Prokleto sam ponosan na ono što smo napravili u proteklih 10 godina, ali večeras se radi o našoj budućnosti kao stranke i zemlje", rekao je publici, nakon što ga je predstavila njegova kći, Ella-Grace.

Tijekom predstavljanja je rekla da je ponosna na oca i našalila se kako ga jedva čeka manje viđati na društvenim mrežama. Vidno emotivan Trudeau ju je zagrlio i obrisao suze prije nego što se obratio okupljenima.

Osvrnuo se na trgovinski rat između SAD-a i Kanade. Rekao je da su "zemlja koja će biti diplomatska kada može i bori se kada mora, podignutih laktova", referirajući se na Trumpa.

Pozvao je članove stranke da ostanu predani, objašnjavajući da ih zemlja treba više nego ikada.

"Vaša vas zemlja treba možda više nego ikada", dodao je.

Kasnije je na pozornicu stigao njegov nasljednik i bivši guverner Kanadske banke, Mark Carney.

Trudeau je svoj govor završio riječima: "Dao sam sve od sebe, svaki dan kako bih pomogao u izgradnji zemlje koja ostaje dostojna svih Kanađana", piše The Guardian.

