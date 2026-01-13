Pripadnici Antife čekićima lovili neonaciste po gradu: Optuženi su za pokušaj ubojstva

Pripadnici skupine Antifa-Ost navodno su čekićima lovili i napadali neonaciste u Budimpešti. Protiv šestero pripadnika te grupe je podignuta optužnica te ih se, između ostalog, tereti za pokušaj ubojstva. Međutim, optužbe, koje neki smatraju pretjeranima, izazivaju zabrinutost da se radi o političkoj motivaciji.

Četiri mlade žene i dva muškarca, u dobi od 22 do 24 godine, od utorka 13. siječnja sjede na optuženičkoj klupi Višeg pokrajinskog suda u Düsseldorfu, a optuženi su kao navodni članovi skupine Antifa-Ost, koja je u javnosti poznata i kao Hammerbande - Banda s čekićima.

Njemačko pravosuđe ih tereti za lov i premlaćivanje neonacista u Budimpešti. Optužene djevojke i mladići potječu iz Jene i Leipziga na istoku Njemačke, a na prosvjednom skupu povodom prvog ročišta ispred zgrade Suda policija očekuje stotinjak demonstranata simpatizera koji se solidariziraju s optuženim osobama.

Sudski postupak održava se pod pojačanim sigurnosnim mjerama. I odvjetnici obrane moraju proći sigurnosne provjere na ulazu u zgradu Suda te biti pretraženi kako bi se isključila mogućnost unošenja opasnih predmeta, piše Deutsche Welle.

Teške optužbe, politička motivacija?

Savezno državno odvjetništvo klasificiralo je skupinu Antifa-Ost (Antifa-istok) kao militantnu, lijevo orijentiranu ekstremističku organizaciju. U Budimpešti su, navodno, razne osobe napadnute i pretučene šakama, palicama, a korišten je i jedan čekić. U nekim napadima optuženici su, tvrdi se u optužnici, bili svjesni i mogućnosti da usmrte žrtve i te je napade Državno odvjetništvo klasificiralo kao pokušaj ubojstva.

Međutim, to je izazvalo negodovanje jer čak ni mađarsko pravosuđe nije utvrdilo namjeru ubojstva. Savezni državni odvjetnik time ignorira pravnu procjenu istražnog suca Vrhovnog suda, upozoravaju odvjetnici koji brane pripadnike Antifa-Ost grupe, inače skupine koju je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa stavila na svoj popis terorističkih organizacija.

Optužbe su pretjerane i izazivaju zabrinutost da se radi o političkoj motivaciji, napominju branitelji i podsjećaju da su se njihovi klijenti dobrovoljno predali policiji unatoč prijetnji po pitanju mogućeg izručenja Mađarskoj.

Suđenje se održava u Düsseldorfu na krajnjem zapadu Njemačke jer su se dvojica optuženika predala vlastima u saveznoj pokrajini Sjevernoj Rajni-Vestfaliji. Odvjetnici obrane kritiziraju ovu odluku, tvrdeći da ona otežava optuženicima iz Tiringije i Saske (s krajnjeg istoka zemlje) da tijekom suđenja dobiju podršku članova obitelji i rodbine.

Optužene se tereti za pokušaj ubojstva, osnivanje zločinačke organizacije i teški fizički napad s nanošenjem opasnih ozljeda.

Osim incidenta u Budimpešti na marginama međunarodnog sastanka desnih ekstremista (takozvani "Dan časti"), optuženike se tereti i za napad na jednu prodavačicu u Erfurtu u travnju 2022. godine. Radila je u trgovini brenda "Thor Steinar" iz Brandenburga, koji je posebno omiljen među neonacistima.

Okrivljenici se terete da su ženu više puta udarili u glavu i gornji dio tijela, a jedan ju je navodno udario teleskopskom palicom dok su je drugi navodno poprskali je peper sprejem, a šteta u trgovini viša je od 65.000 eura.

"Potencijalna prijetnja značajno je smanjena"

Viši pokrajinski sud u Düsseldorfu prihvatio je odgovarajuću optužnicu Saveznog državnog odvjetnika s nekim manjim izmjenama. Sud je, na primjer, utvrdio da nije nadležan za optužbe za prijevaru i krađu, što se također predbacuje tim osobama.

Savezno državno odvjetništvo podiglo je optužnicu krajem lipnja prošle godine. Svih šestero optuženih trenutno se nalazi u pritvoru. Johann G. je osoba koju se smatra vođom grupe Antifa-Ost. Njemu se trenutno sudi u jednom drugom, zasebnom slučaju na Višem pokrajinskom sudu u Dresdenu, zajedno s drugim navodnim članovima Antifa-istoka.



Savezna vlada u Berlinu izjavila je da je, prema njemačkim sigurnosnim vlastima, potencijalna prijetnja koju predstavlja skupina značajno smanjena, naime, kako ističu, vođe i posebno nasilni članovi skupine već su osuđeni ili su u pritvoru.