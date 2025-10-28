"Primjetili smo nešto čudno. Samo su nestale": Britanska obitelj zarobljena na Jamajci čeka udar Melisse

Britanska turistkinja Rebecca Chapman stigla je na Jamajku kako bi s obitelji proslavila važan obiteljski događaj - godišnjicu braka, no njihovo putovanje pretvorilo se u najgoru noćnu moru.

Rebecca je sa suprugom i trojicom tinejdžera doputovala u četvrtak navečer, upravo u trenutku kada su počele pripreme za dolazak uragana Melisse, najjače oluje koja je ikada zaprijetila otoku.

Rebecca i njezina obitelj borave u Lucei, mjestu udaljenom oko 30 minuta od Montego Baya, u hotelu smještenom uz samu obalu.

Njihova soba nalazila se svega desetak metara od mora, no osoblje ih je hitno preselilo u sigurniji dio zgrade kako bi izbjegli moguće posljedice udara valova i vjetra.

"Došli smo doslovno kad je sve počelo. More je bilo uzburkano, vjetar je divljao… i onda je odjednom sve utihnulo. To je najčudniji osjećaj koji sam ikada doživjela”, ispričala je Chapman za britanske medije.

"Rekli su nam da ne smijemo izlaziti iz soba. Letjeti kući prije uragana nije čak ni opcija – zaglavili smo ovdje i čekamo što će se dogoditi", kaže Rebecca, piše BBC.

Unatoč opasnosti, Chapman priznaje da je najjeziviji trenutak onaj koji je uslijedio kad su vjetar i more odjednom prestali.

"Najčudnije od svega je to što je more sada mirno, iako je prije nekoliko sati bilo divlje. Čuje se neka čudna rika koja dolazi iz mora, kao da nešto dolazi. Sve su ptice nestale, a oko nas vlada sablasna tišina. Kao da smo u gradu duhova”, opisala je.

Uragan Melissa kreće se prema Jamajci brzinom vjetra većom od 280 kilometara na sat i proglašen je olujom pete kategorije – najviše moguće. Vlasti su već evakuirale više od pola milijuna ljudi, a premijer Andrew Holness zamolio je stanovnike da ostanu u skloništima i mole se za sigurnost otoka.