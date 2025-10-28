Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Stiže opasni uragan

"Primjetili smo nešto čudno. Samo su nestale": Britanska obitelj zarobljena na Jamajci čeka udar Melisse

Piše A. L., 28. listopada 2025. @ 11:57 komentari
Pripreme za Melissu
Pripreme za Melissu Foto: Afp
Uragan Melissa kreće se prema Jamajci brzinom vjetra većom od 280 kilometara na sat i proglašen je olujom pete kategorije.
Najčitanije
  1. Prizor s tržnice 9
    Tržnica zatvorena

    FOTO Drama u Zagrebu: Pogledajte prizore s Dolca nakon što se urušio dio stropa
  2. Aleksandar Vučić
    Pod pritiskom

    Vučić: "Ako Hrvati to misle, htio bih ih samo obavijestiti..."
  3. Satelitska snimka uragana Melissa 6
    najgori uragan stoljeća

    FOTO/VIDEO Razorna Melissa danas udara, premijer prestravljen: "Molim se na koljenima"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Praćenje bazalne temeperature: Kako moderna tehnologija pomaže ženama da razumiju svoj ciklus?
POKROVITELJ GRAVIDA.HR
Upoznaj ritam svog tijela: Kako moderna tehnologija pomaže ženama da razumiju svoj ciklus?
Užas u zagrebačkoj školi! Dječak brutalno pretučen u WC-u: "Udarali su mu glavom o umivaonik"
Traje istraga
Užas u zagrebačkoj školi! Dječak brutalno pretučen u WC-u: "Udarali su mu glavom o umivaonik"
"Primjetili smo nešto čudno. Samo su nestale": Britanska obitelj zarobljena na Jamaci čeka udar Melisse
Stiže opasni uragan
"Primjetili smo nešto čudno. Samo su nestale": Britanska obitelj zarobljena na Jamajci čeka udar Melisse
Princ Andrew ugostio Epsteina, Maxwell i Weinsteina u Royal Lodgeu
BBC otkriva
Nova otkrića o princu Andrewu! Zabava koja je izazvala skandal dobila je nastavak
U Prgometu uništeno 27 tona krijumčarenog duhana
CRNO TRŽIŠTE
FOTO Pogledajte kako je Carina uništila krijumčarene cigarete vrijedne više od milijun eura
Dodik ponovo s Lavrovom, kaže da će Rusija poduprijeti novi mandat EUFOR-a
NOVI SASTANAK
Dodik se u Bjelorusiji sastao s Lavrovom: "Dobio sam potvrdu..."
Drama u Zagrebu: Urušio se strop tržnice Dolac
Tržnica zatvorena
FOTO Drama u Zagrebu: Pogledajte prizore s Dolca nakon što se urušio dio stropa
FOTO Melissa se približava, premijer Jamajke: "Molim se na koljenima. Ne postoji infrastruktura u regiji koja može izdržati ovo što stiže"
najgori uragan stoljeća
FOTO/VIDEO Razorna Melissa danas udara, premijer prestravljen: "Molim se na koljenima"
Vučić se oglasio o Naftnoj industriji Srbije: "Ako Hrvati misle da će postati vlasnici, htio bih ih samo obavijestiti..."
Pod pritiskom
Vučić: "Ako Hrvati to misle, htio bih ih samo obavijestiti..."
Ukrajina šalje pojačanja u Pokrovsk
obrana donjecka
Dramatična obrana ključnog grada! "Okupatori su ušli, vode se žestoke borbe..."
Prevara s uplatnicama! Ne nasjedajte! "To su navlakuše, ako prođe, prođe!"
Obratite pozornost
Širi se nova opasna prijevara: Šalju uplatnice, ali ne nasjedajte - "To su navlakuše, ako prođe, prođe!"
"Otkazuju Božić!" Evo što se događa s popularnim božićnim sajmovima, lavinu je pokrenula objava na društvenim mrežama
privlače milijune
"Otkazuju Božić!" Evo što se događa s popularnim božićnim sajmovima, lavinu je pokrenula objava na društvenim mrežama
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Vučić se oglasio o Naftnoj industriji Srbije: "Ako Hrvati misle da će postati vlasnici, htio bih ih samo obavijestiti..."
Pod pritiskom
Vučić: "Ako Hrvati to misle, htio bih ih samo obavijestiti..."
Drama u Zagrebu: Urušio se strop tržnice Dolac
Tržnica zatvorena
FOTO Drama u Zagrebu: Pogledajte prizore s Dolca nakon što se urušio dio stropa
FOTO Melissa se približava, premijer Jamajke: "Molim se na koljenima. Ne postoji infrastruktura u regiji koja može izdržati ovo što stiže"
najgori uragan stoljeća
FOTO/VIDEO Razorna Melissa danas udara, premijer prestravljen: "Molim se na koljenima"
show
Janica Kostelić otvorila dušu o odustajanju od karijere
nikad nije požalila
Janica Kostelić u rijetkom intervjuu otvorila dušu: ''Nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata...''
Priča o Nadji Marini iz Supertalenta
senzacija s društvenih mreža
Tko je djevojka koja je podigla prašinu u Supertalentu? Njezin ples s Milom Kitićem vidjeli su milijuni!
Nicholas Ypil u petoj emisiji showa Supertalent
''O moj Bože, što je ovo?!''
Draga Martina, potpuno razumijemo tvoje suze: ''Ovo je jedan od najljepših vokala u Supertalentu ikada!''
zdravlje
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Najvažniji obrok u danu
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Ako s ovom navikom prestanete i u 50-ima, možete usporiti pad pamćenja za čak 20 %!
Znanstvenici otkrili
Ako s ovom navikom prestanete i u 50-ima, možete usporiti pad pamćenja za čak 20 %!
Zapečena tjestenina: Recepti sa sirom, piletinom, vrhnjem i ostalo
10 recepata
Zapečena tjestenina: Recepti sa sirom, piletinom, vrhnjem i ostalo
zabava
Poruka radnicima parkinga nasmijala prolaznike pa postala viralni hit
Pogledajte što im je poručio
Poruka radnicima parkinga nasmijala prolaznike pa postala viralni hit
Prizor s Črnomerca nasmijao gledatelje: "Sve pametniji auti, sve tupaviji ljudi"
Malo se izgubio
Prizor s Črnomerca nasmijao gledatelje: "Sve pametniji auti, sve tupaviji ljudi"
"Sve balkanske mame ikad": Objava postala hit u regiji, reagira li i vaša mama ovako?
LOL
"Sve balkanske mame ikad": Objava postala hit u regiji, reagira li i vaša mama ovako?
tech
Zatrovana umjetna inteligencija: Stručnjak upozorava koliko su AI modeli poput ChatGPT-a zapravo ranjivi
Istraživanja to potkrijepila
Zatrovana umjetna inteligencija: Stručnjak upozorava koliko su AI modeli poput ChatGPT-a zapravo ranjivi
Sreća po uputama umjetne inteligencije: ChatGPT donio Amerikanki sreću i više od 90.000 eura
Gubimo li posve kontrolu?
Sreća po uputama umjetne inteligencije: ChatGPT donio Amerikanki sreću i više od 90.000 eura
Revolucionalna i izuzetno učinkovita metoda, mogla bi liječenje raka prebaciti iz bolnica u domove pacijenata
Fototermalna terapija
Revolucionalna i izuzetno učinkovita metoda, mogla bi liječenje raka prebaciti iz bolnica u domove pacijenata
sport
Roko Jurišić šokiran nakon utakmice u Rijeci: "To rade bolesni umovi bez trunke empatije i odgoja"
EMOTIVNO OTKRIO
Roko Jurišić šokiran nakon utakmice u Rijeci: "To rade bolesni umovi bez trunke empatije i odgoja"
Modrićev bijes potresao Milan: Allegri zanijemio, svlačionica ostala u šoku
tvrde talijani
Modrićev bijes potresao Milan: Allegri zanijemio, svlačionica ostala u šoku
Yamal je nakon El Clasica upalio mobitel i odmah napravio ovo: Raskol u reprezentaciji Španjolske!
kaos!
Yamal je nakon El Clasica upalio mobitel i odmah napravio ovo: Raskol u reprezentaciji Španjolske!
tv
Kumovi: Jesu li tri sata u autu s čovjekom kojeg izbjegava izvedivi?
KUMOVI
Kumovi: Jesu li tri sata u autu s čovjekom kojeg izbjegava izvedivi?
MasterChef: Kandidati na teži način naučili da kora jabuke nije otpad - je li ju i vi bacate?
ZERO WASTE
Kandidati na teži način naučili da kora jabuke nije otpad - je li ju i vi bacate?
U dobru i zlu: Je li sve isto kao i prije 30 godina?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Je li sve isto kao i prije 30 godina?
putovanja
Bijele vode: Hotel usred nacionalnog parka u koji Hrvati dolaze radi fer cijena, hrane i predivne prirode
Idila!
Bijele vode: Hotel usred nacionalnog parka u koji Hrvati dolaze radi fer cijena, hrane i predivne prirode
Perilica za pranje ljudi japanske tvrtke Science Co.
Novo doba
Japanci su napravili perilicu za pranje ljudi, a evo kako funkcionira
Tjedni jelovnik jednostavna i jeftina jela od 27.10. do 2.11. 2025.
Tjedni jelovnik
Bez kompliciranja i suvišnih sastojaka: 7 cjenovno prihvatljivih i finih jela za svaki dan ovoga tjedna
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Burze se užarile
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Sprema li Adris konačno preuzimanje velike slovenske osiguravateljske kuće?
nikad ostvarena želja
Sprema li Adris konačno preuzimanje velike slovenske osiguravateljske kuće?
lifestyle
Demi Moore u vrtoglavim petama od 15,5 centimetara Saint Laurent
A gore baršun
Demi Moore: Čizme "neboderke" s petom od 15,5 cm koje najbolje opisuju riječi - opasno dobre
Doris Dragović u bijelim tenisicama na koncertu u Makarskoj
UVIJEK SVOJA
Doris Dragović: Najudobnije tenisice i hlače u "najjesenskijoj" boji za koncert u Makarskoj
Rečenice koje toksični ljudi često izgovaraju
NJIHOVE FRAZE
Pet rečenica koje toksični ljudi često izgovaraju, tako vas pokušavaju manipulirati
sve
Bijele vode: Hotel usred nacionalnog parka u koji Hrvati dolaze radi fer cijena, hrane i predivne prirode
Idila!
Bijele vode: Hotel usred nacionalnog parka u koji Hrvati dolaze radi fer cijena, hrane i predivne prirode
Roko Jurišić šokiran nakon utakmice u Rijeci: "To rade bolesni umovi bez trunke empatije i odgoja"
EMOTIVNO OTKRIO
Roko Jurišić šokiran nakon utakmice u Rijeci: "To rade bolesni umovi bez trunke empatije i odgoja"
Modrićev bijes potresao Milan: Allegri zanijemio, svlačionica ostala u šoku
tvrde talijani
Modrićev bijes potresao Milan: Allegri zanijemio, svlačionica ostala u šoku
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene